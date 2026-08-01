Erfolgreicher Ausflug nach Griesingen

Am Freitagabend begann offiziell die neue Saison für unsere Herrenmannschaft mit der Begegnung in der ersten Runde des Bantleon Bezirkspokals beim Vertreter aus der Kreisliga A1 in Griesingen. Die Anreise betrug stolze 55km, so dass man kurzerhand beschloss gemeinsam mit den Fans im Bus die Reise anzutreten. Für den ein oder anderen schon mal die Chance den neuen Trainer kennen zu lernen. Eben jener Patrick Ratgeber wartet, was taktische Formation und Aufstellung betraf, zunächst einmal mit wenig Neuem auf. Jan-David stand im Tor und die Viererkette davor mit Holger und Matze in der Innenverteidigung und Jan und Tim auf den Außenpositionen. Im Mittelfeld ein Dreieck mit Spielführer Martin als defensiver Part und Moritz sowie Christi als offensive Positionen. Vorne lief man wie in der vergangenen Saison mit 3 Männern auf, in Person von Noah, Staude und Niko.

Kaum war das Spiel angepfiffen fiel auch schon das vermeintliche 1:0 für Griesingen, wurde aber durch eine klare Abseitsstellung wieder aberkannt. Wie eigentlich über weite Strecken des Spiels hatte Griesingen mehr Ballbesitz und spielte mit kurzen Kontakten und vielen Doppelpässen, doch die Anzahl an ganz großen Abschlussmöglichkeiten blieb gering. Ballendorf hingegen setzte auf schnelles Umschaltspiel mit Pässen direkt in die Spitze. So geschehen in der 13ten Spielminute, als Griesingen über rechts nach vorne kam, der Ball nach innen abgefälscht wurde und mit einem Pass lief urplötzlich ein 2:1 Gegenangriff mit Niko und Staude, der aber nicht ganz sauber zu Ende gespielt wurde. Auch die nächste Chance in der 19ten Minute ergab sich nicht durch eigenen Ballbesitz. Ein Rückpass zum Torwart von Griesingen lief Staude an und schaffte es den Befreiungsschlag zu blocken. Leider bekam Niko den abprallenden Ball nicht unter Kontrolle, sonst wäre hier deutlich mehr möglich gewesen. Griesingen kombinierte weiter und kam in der 26ten Minute zu einem Drehschuss im Strafraum, der nur knapp am langen Pfosten vorbei ging. Quasi im Gegenzug Ballendorf wieder mit seinem direkten Spiel. Christi mit einem überragenden Steckpass über 30 Meter auf Niko, der lässt einen Gegner aussteigen, legt rechts rüber auf Staude und der kann vom Torwart nur noch mit Foul aufgehalten werden. Den anschließenden Elfmeter verschoss Niko zwar, doch Moritz war da zum Nachsetzen und es stand 0:1. Vor der Halbzeit gab es nur noch eine Gelbe Karte für den Torschützen, der kurz seinen Unmut über eine Abseits-Entscheidung äußerte, die noch Konsequenzen haben sollte.