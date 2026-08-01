Erfolgreicher Ausflug nach Griesingen

Am Freitagabend begann offiziell die neue Saison für unsere Herrenmannschaft mit der Begegnung in der ersten Runde des Bantleon Bezirkspokals beim Vertreter aus der Kreisliga A1 in Griesingen. Die Anreise betrug stolze 55km, so dass man kurzerhand beschloss gemeinsam mit den Fans im Bus die Reise anzutreten. Für den ein oder anderen schon mal die Chance den neuen Trainer kennen zu lernen. Eben jener Patrick Ratgeber wartet, was taktische Formation und Aufstellung betraf, zunächst einmal mit wenig Neuem auf. Jan-David stand im Tor und die Viererkette davor mit Holger und Matze in der Innenverteidigung und Jan und Tim auf den Außenpositionen. Im Mittelfeld ein Dreieck mit Spielführer Martin als defensiver Part und Moritz sowie Christi als offensive Positionen. Vorne lief man wie in der vergangenen Saison mit 3 Männern auf, in Person von Noah, Staude und Niko.
Kaum war das Spiel angepfiffen fiel auch schon das vermeintliche 1:0 für Griesingen, wurde aber durch eine klare Abseitsstellung wieder aberkannt. Wie eigentlich über weite Strecken des Spiels hatte Griesingen mehr Ballbesitz und spielte mit kurzen Kontakten und vielen Doppelpässen, doch die Anzahl an ganz großen Abschlussmöglichkeiten blieb gering. Ballendorf hingegen setzte auf schnelles Umschaltspiel mit Pässen direkt in die Spitze. So geschehen in der 13ten Spielminute, als Griesingen über rechts nach vorne kam, der Ball nach innen abgefälscht wurde und mit einem Pass lief urplötzlich ein 2:1 Gegenangriff mit Niko und Staude, der aber nicht ganz sauber zu Ende gespielt wurde. Auch die nächste Chance in der 19ten Minute ergab sich nicht durch eigenen Ballbesitz. Ein Rückpass zum Torwart von Griesingen lief Staude an und schaffte es den Befreiungsschlag zu blocken. Leider bekam Niko den abprallenden Ball nicht unter Kontrolle, sonst wäre hier deutlich mehr möglich gewesen. Griesingen kombinierte weiter und kam in der 26ten Minute zu einem Drehschuss im Strafraum, der nur knapp am langen Pfosten vorbei ging. Quasi im Gegenzug Ballendorf wieder mit seinem direkten Spiel. Christi mit einem überragenden Steckpass über 30 Meter auf Niko, der lässt einen Gegner aussteigen, legt rechts rüber auf Staude und der kann vom Torwart nur noch mit Foul aufgehalten werden. Den anschließenden Elfmeter verschoss Niko zwar, doch Moritz war da zum Nachsetzen und es stand 0:1. Vor der Halbzeit gab es nur noch eine Gelbe Karte für den Torschützen, der kurz seinen Unmut über eine Abseits-Entscheidung äußerte, die noch Konsequenzen haben sollte.
Ohne Wechsel ging es weiter und auch dieses Mal hatte Griesingen den besseren Start. Nach einer Reihe von Zweikämpfen, Kopfbällen und Pressschlägen landete der Ball bei Timo Hildenbrand im Strafraum, der sofort abzog und in der 48igsten Minute zum 1:1 ausglich. Kurz danach beinahe die Antwort des SVB. Martin findet mit einem Pass in Tiefe Niko, der scheitert im 1:1 am Torwart, Staude legt den Abpraller quer auf Noah, und dessen Schuss wird gerade noch so abgefälscht. Staude ist es dann auch, der in der 52igsten nach einem Foul für einen Freistoß aus 20 Metern zentraler Position sorgt, der von Griesingen aber ungenutzt bleibt. Leider verletzte er sich bei dieser Aktion selbst, so dass er nicht weiterspielen konnte. Erste Vermutungen gehen aber von keiner schwerwiegenden Verletzung aus. Für ihn kam Felix ins Spiel, der die Position von Moritz übernahm, und dieser wechselte nach vorne. Auch Noah blieb in der 60igsten Minute kurz liegen, konnte aber nach einer Behandlung außerhalb des Platzes weiterspielen. Dann die entscheidende Szene des Spiels. Moritz wird an der Außenlinie von hinten gefoult, und hat seine Beine im Fallen etwas unnatürlich hoch. Dies veranlasste seinen Gegner dann nachzutreten. Hier kann es auch zweimal Rot geben, doch der Schiedsrichter, welcher vielleicht auch keine optimale Sicht hatte, entschied sich deeskalierend für zweimal Gelb. Dummerweise hatte Moritz ja schon Gelb, was zu einer Gelb-Roten Karte und seiner Hinausstellung führte. Dies brachte unseren Anhang etwas in Rage, aber wie so oft in der Kreisliga half die ganze Aufregung der Mannschaft in Unterzahl mehr als der in Überzahl. Und so kam es wie es kommen musste. Zwar hatte Griesingen nach einem Eckball in der 76 Minute nochmals eine ganz freie Direktabnahme aus 12 Metern nach einer Ecke, konnte diese aber nicht verwerten. Doch in der 89igsten war es dann soweit. Eine eigentlich harmlose Flanke in den Strafraum kann von Griesingen nicht sauber geklärt werden, der verspringende Ball wird von Noah mitgenommen, der eiskalt zum 1:2 abschließt. Natürlich warf Griesingen jetzt alles nach vorne, doch ein Lupfer in den Strafraum wird von Holger nach vorne rechts rausgeköpft, Niko schneller als sein Gegenspieler quasi blind in die Mitte, der Ball geht durch, Noah ist da und bleibt erneut eiskalt.
Somit zog die Mannschaft mit einem 1:3 gegen die SG Griesingen in die zweite Runde des Bantelon Bezirkspokal ein und trifft nun dort auswärts auf den TSV Altheim/Alb. Derby-Stimmung garantiert.