Erfolgreicher Auftakt: SV Babelsberg 03 bezwingt BFC Preussen 2:1

Ein neuer Geist unter Trainer Michael Braune

Der Beginn einer neuen Ära bringt stets eine ganz besondere emotionale Intensität mit sich, und so war die Erwartungshaltung vor dem ersten Testspiel des SV Babelsberg 03 spürbar hoch. Unter dem neuen Trainer Michael Braune präsentierte sich die Mannschaft erstmals im Rahmen der aktuellen Sommervorbereitung auf dem Rasen. Als Gegner reiste mit dem BFC Preussen ein bekannter Konkurrent aus der Regionalliga Nordost an. Vor 100 Zuschauern entwickelte sich von Beginn an eine intensive Begegnung, in der die Babelsberger Spieler den unbedingten Willen zeigten, die taktischen Vorgaben direkt umzusetzen und sich für die kommenden harten Wochen der Vorbereitung zu wappnen.

Moral bewiesen und den Rückstand gedreht

Kurz vor dem Seitenwechsel folgte ein emotionaler Dämpfer für die Babelsberger Hoffnungen: In der 41. Spielminute brachte Philip Fontein die Berliner Gäste mit 0:1 in Führung. Doch die Mannschaft zeigte nach der Pause eine bemerkenswerte Reaktion und bewies Charakter. In der 52. Minute belohnte Amadeus Ebel den unermüdlichen Einsatz mit dem Treffer zum 1:1-Ausgleich. Die Dynamik blieb aufseiten der Hausherren. Nur zehn Minuten später, in der 62. Spielminute, war es schließlich Marko Perovic, der das Tor zum 2:1-Endstand markierte und damit den Premierensieg perfekt machte.

Die nächste Bewährungsprobe in Sachsen-Anhalt

Nach diesem erfolgreichen ersten Aufgalopp bleibt jedoch keine Zeit für verfrühte Zufriedenheit, da der Sommerfahrplan den Spielern eine hohe Taktung abverlangt. Die Konzentration richtet sich bereits unmittelbar auf die nächste sportliche Herausforderung in der Fremde. Am Freitag, 03.07.2026, tritt der SV Babelsberg 03 zu seinem zweiten Vorbereitungsmatch an. Die Reise führt das Team nach Sachsen-Anhalt, wo um 18:30 Uhr eine die Begegnung beim VfL Halle 1896, ein ambitionierter Vertreter aus der NOFV-Oberliga Süd, angepfiffen wird.