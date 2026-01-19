Erfolgreicher Auftakt in die Testspielphase

Die erste Herrenmannschaft des TSV Wetschen ist mit einem gelungenen Test in die Vorbereitungsphase gestartet. Beim SV Rödinghausen II setzte sich das Team mit 2:0 durch und bestätigte damit frühzeitig seine gute Form nach den ersten Trainingseinheiten. Gegen einen spielstarken Gegner präsentierten sich die Wetschener kompakt, konzentriert und effizient.

Trotz des positiven Ergebnisses bleibt der Blick nach vorn gerichtet. Trainerstab und Mannschaft wissen, dass bis zum Rückrundenstart noch intensive Arbeit vor ihnen liegt. In den kommenden Tagen sollen insbesondere Abläufe, Fitness und Abstimmung weiter verbessert werden, um optimal vorbereitet in die Pflichtspiele zu gehen.

Der nächste Härtetest folgt bereits am Samstag, den 24. Januar 2026. Dann trifft der TSV Wetschen um 13 Uhr auf den Regionalligisten SSV Jeddeloh. Gespielt wird auf dem Kunstrasenplatz in Edewecht. Die Partie bietet eine weitere Standortbestimmung gegen einen höherklassigen Gegner und soll zusätzliche Erkenntnisse für die weitere Vorbereitung liefern.