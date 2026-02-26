Erfolgreicher Auftakt in 2026: Großaspach bezwingt SC Freiburg II 2:1

Aspach drückte von der ersten Minute an aufs Gaspedal und zeigte direkt, dass es hier an diesem Abend nur in eine Richtung gehen kann. Und dieser Mut wurde auch prompt belohnt. Mert Tasdelen wurde in der 12. Spielminute im Strafraum von den Beinen geholt, den fälligen Strafstoß verwandelte Kapitän Volkan Celiktas gewohnt souverän im linken unteren Eck zur frühen Führung für die SG (13.). Und die Reinhardt-Elf marschierte weiter. Arbnor Nuraj dribbelte aus der eigenen Hälfte heraus bis in den Freiburger-Strafraum und legte nochmal ab auf Luca Molinari. Der behielt auf engem Raum die Übersicht und setzte Loris Maier geschickt in Szene, welcher das runde Leder sehenswert in den oberen rechten Knick jagte (19.).

Es schien, als würde der Dorfklub hier schnell für klare Verhältnisse sorgen und der dritte Treffer lag quasi schon in der Luft. Doch dann der Knackpunkt in der 27. Spielminute: Nach einem vermeintlichen Handspiel in der Aspacher Box entschied Schiedsrichter Vincent Schandry zunächst auf Eckball, erhielt von seinem Assistenten aber den entscheidenden Hinweis und zeigte dann folglich doch noch auf den Punkt. Eine Angelegenheit für Fabian Rüdlin, der ebenfalls souverän verwandelte und seine Mannschaft mit dem 1:2-Anschlusstreffer dsomit wieder zurück ins Spiel brachte (28.). Der SC war dem Ausgleich in den verbleibenden Minuten des ersten Durchgangs dann zwar näher, als die Hausherren dem dritten Tor. Dennoch sollte bis zum Pausenpfiff dann nichts mehr passieren.

Nach dem Seitenwechsel hatte die Heimelf dann direkt die große Chance, um den Zwei-Tore-Vorsprung wieder herzustellen, doch SC-Keeper Jaaso Jantunen parierte unmittelbar nach Wiederanpfiff glänzend gegen die Direktabnahme von Loris Maier (46.). Und durch gleich mehrere hochkarätig liegengelassene Chancen machten es die Aspacher bis zum Schluss dann doch nochmal spannend, denn der Ball wollte einfach kein drittes Mal an diesem Abend hinter die Linie. Innerhalb von nur zwei Minuten scheiterte Fabian Eisele erst per wuchtigem Schuss am rechten Pfosten (69.), kurz darauf dann aus kurzer Distanz am Querbalken (71.).

Loris Maier machte das Aluminium-Trio dann perfekt, als er mit seinem Abschluss aus der Drehung ebenfalls an der Latte scheiterte (81.). Die Freiburger bäumten sich in der Schlussphase zwar nochmal auf, wirklich gefährlich wurde es für Schlussmann Maximilian Reule und seine Vorderleute aber nicht mehr und so gelingt der SG Sonnenhof Großaspach am Ende ein erfolgreicher Auftakt ins neue Pflichtspieljahr, ein positiver Start in die Restrunde sowie die Tatsache, dass der Dorfklub vorerst wieder an die Tabellenspitze der Regionalliga Südwest springt.



Die nächste Partie

Am kommenden Samstag geht es für die SG Sonnenhof Großaspach weiter mit dem Auswärtsspiel beim SV Eintracht-Trier. Anpfiff der Partie des 22. Spieltags in der Regionalliga Südwest im Moselstadion in Trier ist um 14 Uhr.