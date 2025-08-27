Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
– Foto: Timo Babic
Erfolgreicher Auftakt für A-Junioren des FC Burgsolms
Teaser JUGEND: +++ Der älteste Fußballnachwuchs aus Burgsolms startet mit einem Auswärtssieg in Baunatal ins Unternehmen Verbandsliga. Ein solcher ist den B-Junioren des Vereins nicht vergönnt +++
Wetzlar. Gemischte Gefühle zum Verbandsliga-Auftakt beim Fußball-Nachwuchs des FC Burgsolms. Während die A-Junioren mit 4:1 beim KSV Baunatal triumphierten, gab es für die B-Junioren eine 3:5-Niederlage bei der JSG Flieden/Schweben.