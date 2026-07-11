Erfolgreicher Auftakt: Ein Sieg für Oberligist Türkspor Neckarsulm

Ein emotionaler Einstand

Es war ein Nachmittag voller Spannung, Erwartungen und intensiver Emotionen auf dem Fußballplatz. Für Türkspor Neckarsulm aus der Oberliga stand das mit großer Vorfreude erwartete erste Testspiel unter der Leitung des neuen Trainers Hüseyin Kandazoglu auf dem Programm. Der Gegner, der Landesligist SSV Schwäbisch Hall, forderte dem Team in der Anfangsphase alles ab. Die Erleichterung und der Jubel brachen sich schließlich in der 36. Minute Bahn. Es war ein hochemotionaler Moment, als Pascal Sohm das erlösende Tor zum 0:1 erzielte. Mit dieser wichtigen Führung im Rücken ging es nach einer kämpferischen ersten Halbzeit in die Kabinen.

Die Nervenschlacht in der zweiten Halbzeit

In der 67. Minute erhöhte Mamadou Cellou Bah auf 0:2. Zu diesem Zeitpunkt schien die Partie fest in den Händen des Neckarsulmer Teams zu sein. Doch der Fußball schreibt bekanntlich seine eigenen, dramatischen Geschichten, und die Spannung kehrte prompt zurück. In der 73. Minute schlug der SSV Schwäbisch Hall zurück. Durch ein Tor von Samuel Denis Obot verkürzten die Gastgeber auf 1:2.

Der finale Befreiungsschlag sichert den Sieg

Die Erlösung folgte schließlich in der 81. Minute, als erneut Mamadou Cellou Bah im Mittelpunkt des Geschehens stand. Mit seinem zweiten Treffer an diesem Tag stellte er den Spielstand auf 1:3 und sorgte für Jubel im Lager des Oberligisten. Dieses Tor war der endgültige Befreiungsschlag, der alle Zweifel am Ausgang der Partie beseitigte.

Ein packender Vergleich gegen den Aufsteiger

Am Samstag, dem 18.07.2026, um 12 Uhr wartet der nächste Prüfstein auf den Oberligisten. Der Gegner ist der Landesliga-Aufsteiger FC Union Heilbronn. Dieses Duell verspricht eine Menge Brisanz und wird bereits mit großer Spannung erwartet.