Erfolgreicher Abschlusstest vor Saisonstart für den VfB

Nach dem deutlichen 8:1-Erfolg unter der Woche gegen den ESV Treuchtlingen wartete im letzten Gruppenspiel des Toto-Pokals mit dem SV Wettelsheim/Auernheim ein echter Gradmesser auf den VfB Mörnsheim. Gleichzeitig hatten die Mörnsheimer aus der vergangenen Saison noch eine Rechnung mit den Gästen offen – entsprechend motiviert ging die Mannschaft in die Partie.

Auch danach änderte sich das Bild kaum. Immer wieder war es der stark ins Spiel eingebundene Stürmer Schmidt, der sich tief fallen ließ, Bälle festmachte, clever verteilte und seine Mitspieler in Szene setzte. Gleichzeitig brachte er sich selbst immer wieder in aussichtsreiche Positionen, wurde jedoch vom starken Torhüter der Gäste konsequent gestoppt.

Von Beginn an übernahm der VfB die Kontrolle und ließ den Ball souverän durch die eigenen Reihen laufen. Mit sauberem Kombinationsspiel und einer hervorragend verschiebenden Mannschaft in der Defensive ließ man den Gästen kaum Räume, sodass Wettelsheim/Auernheim praktisch nicht gefährlich vor den Mörnsheimer Strafraum kam. Trotz der spielerischen Überlegenheit fehlte bis zur ersten Trinkpause jedoch die entscheidende Durchschlagskraft im letzten Drittel.

In der 36. Minute setzte sich Rieß nach einem schönen Steckpass über die linke Seite bis in den Strafraum durch und suchte das Dribbling im Strafraum gegen seinen Gegenspieler. Bereits dort hätte es durchaus Strafstoß geben können, doch Ries blieb auf den Beinen was für seine Sportlichkeit spricht. Durch mehr oder weniger faires Zweikampfverhalten konnte der Wettelsheimer Rieß aus den Strafraum treiben und dort allerdings wieder nur mit einem Foul direkt an der Strafraumkante stoppen. Den anschließenden Freistoß, etwa 3m von der Grundlinie entfernt, brachte Standardspezialist Regler butterweich in den Fünfmeterraum, wo Alexander Schwarz am höchsten stieg und den Ball per Kopf zur verdienten 1:0-Führung ins Netz setzte.

Auch nach dem Führungstreffer blieb der VfB am Drücker. Immer wieder erspielten sich die Hausherren hochkarätige Chancen. Schmidt scheiterte freistehend mit einer starken Fußabwehr am überragenden Gästetorhüter Gabsa, ehe Regler einen Freistoß aus rund 18 Metern an die Latte setzte. Kurz vor der Pause wurde Ries erneut mit einem Steckpass in Szene gesetzt, umkurvte den Torhüter und konnte erneut nur noch durch ein Foul gestoppt werden. Den fälligen Strafstoß verwandelte Kapitän Böheim in der 43. Minute souverän unten links zum 2:0-Pausenstand.

Zur zweiten Halbzeit wechselte Trainer Hiller mehrfach durch, ohne dass dies dem Spielfluss oder der Qualität schadete. Mörnsheim blieb spielbestimmend und erspielte sich Chance um Chance. Rieß tauchte mehrfach gefährlich vor Gabsa auf, der jedoch erneut mit starken Paraden glänzte. Auch Böheim setzte sich über die rechte Seite schön durch, verlor im Strafraum jedoch im entscheidenden Moment das Gleichgewicht. Wenig später scheiterte Ries mit einem platzierten Abschluss ins lange Eck erneut am stark reagierenden Gästekeeper. Nach einem Ballgewinn von Böheim und Zottl kam Regler ebenfalls zu einer guten Möglichkeit, fand jedoch wiederum seinen Meister in Gabsa.

Den Schlusspunkt setzte schließlich der VfB mit einem sehenswert herausgespielten Treffer. Die Mörnsheimer Defensive spielte aus der eigenen Hälfte einen mutigen Pass durch zwei Gegenspieler auf Glubby, der sich stark aufdrehte und Nico Nar mustergültig in den Lauf schickte. Dieser blieb vor Gabsa eiskalt und platzierte aus Halbrechter Position den Ball mit einem präzisen Abschluss unhaltbar ins rechte untere Eck. Zwischen Ball und Pfosten hätte dabei kaum noch ein Blatt Papier gepasst – das hochverdiente 3:0.

Die Oberbayern ließen den Mittelfranken keine Chance, revanchierten sich eindrucksvoll für die vergangenen Saison und am Ende steht nicht nur ein souveräner 2. Platz gegen zwei Kreisklassisten und einem A-Klassisten, sondern auch ein rundum gelungener Abschluss der Vorbereitung.

Mit viel Selbstvertrauen, einer stabilen Defensive und ansehnlichem Kombinationsfußball geht die Mannschaft nun in die neue Spielzeit. Ziel ist es, den Schwung mitzunehmen und zum Saisonauftakt am kommenden Sonntag gegen DJK Limes II um 15:00 Uhr vor heimischer Kulisse die ersten drei Punkte einzufahren.

Vorher freut sich auch die zweite Mannschaft gegen die SG aus Langlau/Pfofeld/Theilenhofen um 13:00 Uhr zum Start auf zahlreiche Unterstützung.