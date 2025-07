Erfolgreicher Abschlusstest der SG Adlhausen/Langquaid II

Die Gastgeber, die auf die vier Verletzten Maximilian Brunner, Korbinian Löschenbrand, Ramazan Özkaraca und Leon Thiel verzichten mussten, starteten voller Elan gegen die Grün-Weißen und lagen nach sechs Minuten durch Veit Dürmeiers und 15 Minuten später Polat Ötgüns Tor mit 2:0 vorne. Doch die Gäste fingen sich, boten Paroli und trafen ebenfalls zweimal: In der 66. Minute durch Nishat Peyman und in der 82. Minute durch Nematullah Rostami. Die Schuster-/Niedermeier-Truppe raffte sich noch einmal auf: Alexander Goldmann brachte in der 87. Minute seine Farben wieder in Führung und Gent Zekoli machte durch einen verwandelten Foulelfmeter in der 89. Minute den Deckel drauf.

Damit haben die SGler eine erfolgreiche Vorbereitungsperiode fast abgeschlossen und schauen als krasser Außenseiter dennoch zuversichtlich der Saisoneröffnung am Freitag, 25. Juli, 19.00 Uhr, gegen den hochfavorisierten TSV Herrngiersdorf entgegen.