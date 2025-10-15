Erfolgreicher Abschluss der Aktion „Kicken gegen Blutkrebs“





Eröffnet wurde der Abend von Berthold Biesinger vom Theater Lindenhof, der mit seiner schwäbischen Mundart und seinem Humor für beste Unterhaltung sorgte. Anschließend übernahm Jens Zimmermann, Mitglied im Vorstand des Württembergischen Fußballverbands (WFV), die Moderation. Zimmermann lobte das Engagement der beiden Initiatoren ausdrücklich: „Was Wolfgang Poddig und Heiko Grobis hier auf die Beine gestellt haben, ist beeindruckend und zeigt, welche Kraft der Fußball entfalten kann, wenn er sich für eine gute Sache einsetzt.“



Daraufhin betraten die beiden Initiatoren die Bühne und berichteten, wie die Idee zu „Kicken gegen Blutkrebs“ entstanden war. Wolfgang Poddig schilderte: „Die Idee kam mir im Sommer beim Blutspenden. Zunächst wollte ich die Aktion gemeinsam mit dem TSV Mähringen starten, doch schnell war klar, dass daraus etwas Größeres entstehen kann.“ Nach dem Kontakt mit der DKMS und Laura Jenter holte er schließlich Heiko Grobis mit ins Boot.



Dieser erinnerte sich mit einem Lächeln an den Beginn: „Kurz bevor ich mittwochs ins AH-Training wollte, telefonierte ich mit Wolfgang. Ich musste über die Idee keine Sekunde nachdenken. Zunächst lief es etwas schleppend, aber kurz vor dem Eröffnungsspieltag des Bezirks Alb kam mit dem TSV Sondelfingen alles ins Rollen. Was daraus geworden ist, ist einfach unglaublich.“



Auf die Frage nach der Zukunft der Aktion verriet Wolfgang Poddig ambitionierte Pläne: „Mein Ziel ist es, künftig alle Sportarten in Deutschland unter dem Motto ‚Sport gegen Blutkrebs‘ zu vereinen.“ Heiko Grobis blickte ebenfalls voraus: „Am 13. und 14. Dezember 2025 veranstalte ich gemeinsam mit dem SV Croatia Reutlingen den ersten NTRT-Hallencup. Neben dem sportlichen Wettbewerb wollen wir dort auch wieder Gutes tun – mit einer Spendenaktion zugunsten des Fördervereins für krebskranke Kinder in Tübingen.“



Zum Dank für ihr außergewöhnliches Engagement überreichte Jens Zimmermann beiden im Namen des WFV einen Gutschein für das Deutsche Fußballmuseum in Dortmund sowie Präsente des WFV.



Im Anschluss informierte Laura Jenter von der DKMS über den Ablauf einer Typisierung und zeigte sich tief beeindruckt vom Engagement der Initiatoren: „Ich wüsste nicht, ob es jemals eine vergleichbare Aktion bei der DKMS gegeben hat. Die Zusammenarbeit mit Wolfgang und Heiko war großartig – diese Wochen werde ich nicht vergessen.“ Als Dank erhielt sie gemeinsam mit ihrer Kollegin einen Blumenstrauß sowie ein Erinnerungsshirt mit dem Aufdruck NTRT-Fußballreport.



Bevor zur Preisverleihung übergeleitet wurde, sorgte Berthold Biesinger mit einem weiteren Auftritt für gute Stimmung im Saal.



Preise für engagierte Vereine

Im Rahmen der Ehrungen wurden die aktivsten Vereine der Aktion ausgezeichnet:



SV Croatia Reutlingen erhielt als Verein mit den meisten Neuregistrierungen (63) einen Trikotsatz, gesponsert von AlphaSports Reutlingen.



Gemeinsam mit dem TSV Gomaringen und dem TSV Kohlberg erhielt der Verein zusätzlich zehn Trainingsbälle samt Ballsack, gestiftet von Uhlsport.



Der TSV Mähringen, der als erster Verein an der Aktion teilnahm, durfte sich über drei Spielbälle der Firma Epoxid-Floor freuen.



Türkspor Nürtingen gewann ein 90-minütiges Boxtraining mit Björn Blaschke.



Ein 10-Liter-Fass Bier ging an den TSV Lustnau, SV Wendelsheim, TV Derendingen, Türkspor Nürtingen und den TSV Mähringen.



Jeweils einen Uhlsport-Spielball erhielten der TSV Raidwangen, die SG Raidwangen/Oberensingen, der TSV Kohlberg, der SV Gniebel und die SF Donnstetten.



Eine Black Roll, gestiftet von Flyeralarm, ging an den TSV Altdorf, TSV Riederich, FC Römerstein, SV Rommelsbach, Tembisa FC (Südafrika), TSV Mähringen und den SSV Glött.



Die von AM Print & Design gestifteten Warmlaufshirts wurden von Losfee Laura Jenter verlost – glücklicher Gewinner war Calcio Leinfelden-Echterdingen.

