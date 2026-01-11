Erfolgreiche Zusammenarbeit endet im Sommer

Nach dem Sommer wird unser Trainer Michael Alexander seine Tätigkeit niederlegen und damit ein erfolgreiches Kapitel beenden. Gemeinsam blicken wir auf eine äußerst positive und erfolgreiche Zeit zurück, in der zahlreiche Entwicklungen angestoßen und wichtige Meilensteine erreicht wurden, wie der Aufstieg in die Kreisliga A sowie die erfolgreiche Etablierung in der Liga im zweiten Jahr. Für die anstehende Rückrunde sind wir weiterhin voller Zuversicht, die gesteckten Ziele gemeinsam zu erreichen und die Saison erfolgreich abzuschließen.

Wie es über den Sommer hinaus an der Seitenlinie weitergehen wird, ist derzeit noch offen. Fest steht jedoch, dass man sich bereits intensiv mit der Suche nach einer geeigneten Nachfolge beschäftigt.