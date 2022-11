Erfolgreiche Zürcher Teams Frauen 1. Liga Gruppe 2 - 10. Spieltag

Der 10. Spieltag ist erfolgreich für die Zürcher Team. Tabellenführer Winterthur behält die weisse Weste und setzt sich auch beim SC Schwyz durch. Die anderen beiden Teams siegen gegen die kriselnden Appenzeller Vereine. Der FC Blue Stars gewinnt gegen den FC Appenzell mit 3:1. Matchwinnerin ist Noemi Saladin mit zwei Toren. Der FC Wädenswil schiesst die Frauen vom FC Bühler gleich mit 10:1 ab. Jessica Berger trifft drei Mal für das Heimteam. Für das Ehrentor sorgt auf Seiten vom FC Bühler Larissa Zehnder. Unterschiedlich die Ausbeute im Tessin. SC Balerna muss sich gegen den FC Eschenbach nach 1:0 Führung mit 1:2 geschlagen geben. Ladina Diethelm und Debora Piceci mit einem Elfmeter treffen für die Gäste. Der AS Gambarogno gewinnt nach zuletzt zwei Niederlagen gegen den FC Winterthur (einmal Cup, einmal Meisterschaft) gegen den FC Thusis-Cazis. Das klare Resultat - 6:0 - unterstreicht die Ansprüche, die im Tessin herrschen. Im Duell des vorderen Mittelfeld will keinem Team der Schritt nach vorne gelingen. Mit dem 1:1 macht weder der FC Baar noch der FC Staad einen grösseren Schritt in der Tabelle.