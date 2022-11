Erfolgreiche Woche von Balzfeld/Horrenberg mit sechs Punkten

Nach dem langen Kerwe-Wochenende stand in der ersten englischen Woche von zwei das Duell gegen den VfR Walldorf 2 an. Die DJK/SG Balzfeld/Horrenberg startete dominant in die Partie und erarbeitete sich einige Tormöglichkeiten, die leider ungenutzt blieben. Aufgrund einer Unzulänglichkeit im Passspiel der Abwehr verschaffte man Walldorf die erste ernsthafte Chance, die im 1-gegen-1 eiskalt durch Klingels in der 23. Minute ausgenutzt wurde. Eine eher überraschende Führung für die Gäste, von der sich die Heimmannschaft zunächst erholen musste. Erst nach der Halbzeit schaltete Balzfeld/Horrenberg wieder in den richtigen Angriffsmodus und machte in der 2. Hälfte aus einem 0:1 ein hoch verdientes 3:1 durch Wenzel, Menges und Sam (49., 57. und 83. Minute).

Im zweiten Spiel der Woche traf die DJK in einem der seltenen tatsächlichen Heimspiele in Balzfeld mit dem SV Eintracht Walldorf auf eines der Überraschungsteams der Hinrunde. Denkbar ungünstig waren die Vorzeichen, denn zur Verletzungsmisere kamen noch weitere Abwesenheiten hinzu, insbesondere auch aufgrund des NFL-Spiels in München. Leider erwischte die DJK/SG dann auch noch keinen guten Start. So fiel nach einer unglücklichen Aktion in der 8. Minute das 0:1 durch Cirstea. Die Heimelf ließ sich aber nicht unterkriegen und erzielte nach einem schönen Angriff das 1:1 durch Sam. In der Folge boten sich sowohl in der ersten als auch in der zweiten Halbzeit auf beiden Seiten einige aussichtsreiche Chancen in Führung zu gehen. Es sollte wohl aber nicht sein. Als sich die Zuschauerinnen und Zuschauer mit der Punkteteilung eigentlich schon abgefunden haben, schaffte es die DJK/SG doch noch, durch einen sehenswerten Angriff und Schuss durch Hauser den Sieg zu in der 89. Minute erzielen. Zwar sind die 3 Punkte etwas glücklich, allerdings hat sich die Mannschaft das verdient, denn sie hat nie aufgegeben und trotz eines enormen Kräfteverschleißes alles reingeworfen. In der nächsten Woche spielt Balzfeld/Horrenberg die zwei Topspiele auswärts gegen VfB Rauenberg 2 (Donnerstag, den 17.11., um 20 Uhr) und gegen FG Rohrbach (Samstag, den 19.11., um 18:30 Uhr). Bitte unterstützen Sie die Jungs bei diesen beiden schweren Aufgaben.