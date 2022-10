Erfolgreiche Woche der DJK/SG Balzfeld 1/Horrenberg 2

Die beiden Spiele der vergangenen englischen Woche lassen sich aus Sicht von Balzfeld/Horrenberg mit einem Wort beschreiben: souverän. Nachdem Balzfeld/Horrenberg unter der Woche bereits mit 14:0 gegen TB Rohrbach 2 gewonnen hatte, gingen in der Wochenendpartie gegen Baiertal 3/Schatthausen 2 noch weitere 6 Tore auf die Habenseite. Da man in beiden Spielen eine weiße Weste behielt, konnte die Torebilanz um 20 Tore auf 35:2 nach 5 Spielen hochgeschraubt werden. Nach der englischen Woche ist im Falle von Balzfeld/Horrenberg vor der englischen Woche, bei der es zunächst im Derby am Donnerstag, den 20.10., um 20 Uhr auswärts gegen Dielheim 2 geht und am Sonntag um 13:30 Uhr mal wieder zuhause gegen Spechbach 2. Da beide Spiele in der Gemeinde bleiben, würde sich die Mannschaft über zahlreiche Unterstützung freuen.