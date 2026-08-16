Erfolgreiche Vorbereitung wird fortgesetzt – AKM Köln siegt 3:0

Der SV AKM Köln setzt seine erfolgreiche Vorbereitung weiter fort. Im Auswärtstest bei TuS Immekeppel II setzte sich die Mannschaft souverän mit 3:0 durch und blieb dabei erneut ohne Gegentor.

Trotz einer urlaubsbedingten dezimierten Mannschaft zeigte AKM von Beginn an eine konzentrierte und engagierte Leistung. Die Mannschaft arbeitete diszipliniert gegen den Ball und setzte die Vorgaben des Trainerteams auf dem Platz konsequent um.

Den Führungstreffer erzielte Jalal Bouchireb in der 23. Minute. Nach der Pause erhöhte Kapitän Volkan Atasever in der 60. Minute auf 2:0. Den Schlusspunkt setzte Toni Reiß in der 80. Minute zum verdienten 3:0-Endstand.

Cheftrainer Öztürk Sagol zeigte sich trotz der personell schwierigen Situation zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft: „Trotz der dezimierten Mannschaft bin ich mit der Leistung und dem Ergebnis sehr zufrieden. Die Jungs haben unseren Matchplan gut umgesetzt. Besonders wichtig war für uns, wieder zu Null zu spielen. In der Vorbereitung geht es darum, weiter an unseren Abläufen zu arbeiten und als Mannschaft Fortschritte zu machen. Das haben die Jungs heute sehr gut umgesetzt.“