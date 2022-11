Erfolgreiche und weniger erfolgreiche Aufholjagden Nordweil/Wagenstadt verspielt beinahe 4:0-Führung +++ Nach Rosmanith-Rückkehr: Buggingen/Seefelden mit starkem Auftritt, aber ohne Punkte in Ihringen

Jonas Bühler: „So ein Spiel erlebt man nicht alle Tage“

„So ein Spiel erlebt man nicht alle Tage!“ Jonas Bühler vom Spielertrainerduo der SG Nordweil/Wagenstadt meinte damit den 5:4-Auswärtssieg in Biengen. Der zweifache Torschütze Jochen Götz ließ im Zusammenspiel mit Dawid Zoglowek, der hinter den Spitzen agierte, den Ausfall von Urlauber Nico Scheerer vergessen und die SG zunächst auf 4:0 davonziehen. „Wenn man mit 4:0 führt, geht man davon aus, dass man den Sieg über die Zeit bringt“, so Bühler. Doch Biengen verkürzte noch vor der Pause auf 1:4 und entwickelte nach einem Strafstoß zum 2:4 massiven Druck. Mit späten Toren (79., 85.) schien sich der SVB zu belohnen. „Aber wir haben nicht aufgegeben und den Lucky Punch zum 5:4 gesetzt“, sagte Bühler, der trotz der vier Gegentreffer die Leistung des 19-jährigen Marlon Fuchs im Tor hervorhob. Auf Seiten der Gastgeber wurde der erkrankte Abwehrchef Nick Gladrow ebenso schmerzhaft vermisst wie Mittelfeldregisseur Clemens Fink oder Torjäger Alieu Sawaneh (Rotsperre). Für den SV Biengen war es das letzte Heimspiel in diesem Jahr, und nun sollen weitere Weichen für die Zukunft gestellt werden: In den kommenden Wochen soll eine automatische Beregnungsanlage auf dem Platz installiert werden.

Prechtal/Oberprechtal setzt ein Ausrufezeichen

Die SG Prechtal/Oberprechtal sorgte mit dem 3:1-Heimerfolg über Mundingen für ein Ausrufezeichen. Wobei: Die Gäste wurden ihrer Favoritenrolle durchaus gerecht wurden. „Die Mundinger waren in der ersten Halbzeit deutlich feldüberlegen und hatten das Spiel im Griff“, berichtete SG-Trainer Martin Schill. „Aber damit hatte ich gerechnet. Spielerisch sind sie die beste Mannschaft der Liga.“ Immerhin konnte die Heimelf defensiv dagegenhalten und ein 0:0 in die Pause retten. Nach dem Wechsel erzielte Robert Mädler die überfällige Gästeführung. „Aber Mundingen hat uns auch die Gelegenheit gegeben, ins Spiel zurückzukommen“, erklärte Schill. Einen Fehler der Gäste in der Spieleröffnung nutzte Ulrich Winterer zum Ausgleich. „Das war für uns die Initialzündung“, kommentierte Schill. Michael Moser legte zwei Tore zum Endstand nach, dazu hatte Robin Dengler Pech mit einem Lattentreffer. Schill: „Eine überragende Mannschaftsleistung!“