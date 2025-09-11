Erfolgreiche Überstunden gegen Hecklingen

3:0 n.V. - die Höhe des Sieges gibt nicht die wahren Spielverhältnisse wider. Lange Zeit waren die Gäste aus Hecklingen ebenbürtig, zumindest was den Willen und die Kampfkraft angehen. Was ihnen spielerisch vielleicht fehlte, glichen sie durch ständige Laufbereitschaft und Einsatzwillen aus. So wurde es auch ein hartes Stück Arbeit für die Hausherren, das Achtelfinale im Bezirkspokal zu erreichen.

Dehalb war es nicht verwunderlich, dass es nach 90 Minuten noch 0:0 stand, und es ging in die Verlängerung.

Es war - mal wieder - ein Spiel der verpassten Gelegenheiten und der vergebenen Chancen. Allerdings muss man anmerken, dass in beiden Toren jeweils zwei Meister ihres Faches standen. Auf der Gastgeberseite Niklas Licht und bei den Gästen Daniel Zipperle. Was diese Beiden an geglückten Saves an diesem Abend zustande brachten, sprengt jede Statistik. Wenn man dachte, dass ist jetzt eine Hundertprozentige und man wähnte den Ball schon im Netz, war da noch eine Hand oder ein Fuß des Keepers im Wege und lenkte den Ball um den Pfosten oder über die Latte. Großes Kompliment an die Torhüter an diesem Abend.

92. Minute. Wieder ein gelungener Angriff der Heimelf, diesmal über links, wo P. Dickert wieder einmal seinen Gegenspieler stehen ließ, nach innen flankte und Flo Ries aus nächster Nähe frei aufs Tor köpfen konnte. Wieder hatte Zipperle die Hand dazwischen und konnte den Ball zwar berühren, aber letzlich nicht mehr abwehren. Die Kugel trudelte ins Netz und es stand 1:0

Die Hecklinger ließen sich nicht hängen und hielten weiter dagegen. Doch mit jeder Minute mehr, zahlte sich die spielerische Überlegenheit der Hausherren aus. Wieder ein druckvoller Angriff, Ries zieht ab, Zipperle kann nur noch abklatschen, Dickert erwischt den Ball noch im Fallen und schießt ein: Es stand 2:0 in der 115. Minute und die Malterdinger mussten feststellen, dass an diesem Abend hier nichts mehr zu holen war.

Jannik Schulz, der in der zweiten Hälfte ins Spiel gekommen war und ein gutes und engagiertes Spiel gezeigt hatte, machte in der 118. Minute noch den Deckel drauf, indem er ein schönes Solo über rechts kommend ins rechte Eck abschloss und dabei Zipperle keine Chance ließ.

Als Résumée bleibt festzustellen: Die SG Hecklingen/Malterdingen ist ein kämferisch starkes Team mit einer stabilen Abwehr, die es jedem Gegner schwer machen wird, diese zu knacken. Eindeutig auf einem guten Weg, sich in der Kreisliga A I zu behaupten.

Die SG Sexau/Buchholz bestätigte ihre gute Form und spielerische Klasse. Trotz verletzungsbedingtem Ausfall von drei Stammspielern schafft es die SG diesen zu kompensieren. Dies auch dank der vergrößerten Kaderbreite in dieser Saison. Auch die Neuzugänge ( auch wenn noch nicht alle spielberechtigt sind !) sind gut in die Elf integriert und erweitern das Spektrum der Möglichkeiten, auf die Trainer Klausmann zurückgreifen kann.

Am Samstag tritt die SG bei den SF Winden an. Für Klausmann eine Rückkehr an alte Wirkungsstätte und man kann davon ausgehen, dass dies die Windemer noch eine Spur mehr motivieren wird. Mit diesem dritten Spiel der Hinrunde und dessen Ergebnis wird schon eine Tendenz sichtbar werden, wo sich beide Mannschaften in der Runde diesmal einzuordnen haben.