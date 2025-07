Die zweite Mannschaft des SVP hat einen neuen Trainer. – Foto: Schönwälder

Erfolgreiche Trainersuche – Planegg holt Essa für die zweite Mannschaft Neuer Trainer für die Reserve Verlinkte Inhalte Kreisklasse 3 Planegg-Kr. II

SVP verpflichtet Mohamed Essa für die zweite Mannschaft. Er übernimmt das Erbe von Stefan Suchanke in der kommenden Saison.

Planeggs Fußballer haben einen neuen Trainer für die zweite Herrenmannschaft gefunden. Nachdem Vereins-Urgestein Stefan Suchanke in der Sommerpause überraschend zum TSV Pentenried gewechselt war, musste sich die sportliche Kommandobrücke auf die Suche nach einem geeigneten Nachfolger begeben. „Dass ich mich so intensiv nach einem Trainer für die zweite Mannschaft umgesehen habe, kam in meiner Amtszeit noch nicht vor“, sagt Martin Woytalla, sportlicher Leiter des SVP. Der erste Impuls, den Posten am liebsten intern zu besetzen, stellte sich aus verschiedenen Gründen als nicht realisierbar heraus, berichtet Woytalla. Letztendlich habe der Verein eine „überzeugende externe Lösung“ gefunden: Der neue Trainer des SV Planegg-Krailling II heißt Mohamed Essa und kommt von A-Klassist SV Sentilo-Blumenau München an die Hofmarkstraße. Bei der Anfrage aus Planegg musste der Coach nicht lange zögern. Die Gespräche seien von Beginn an positiv verlaufen, wie Essa erzählt: „Der SVP ist ein großer Verein in der Region und genießt einen guten Ruf. Besonders die Jugendabteilung bringt immer wieder Talente hervor, das gefällt mir.“ Der 37-Jährige verfügt bereits über einige Jahre Erfahrung im Trainerbereich, in der kommenden Spielzeit 2025/26 kann er sich erstmals in der Kreisklasse beweisen.

„Wir wollten jemanden mit Lizenz, der schon etwas länger im Geschäft ist. Als Trainer brauchst du Kontakte, um einen Kader zusammenstellen zu können“, erklärt Woytalla. Besonders letztgenannter Punkt sprach für den gut vernetzten Essa, schließlich soll Planeggs Kreisklassen-Reserve in der kommenden Spielzeit nicht nur auf der Trainerbank, sondern auch in Sachen Spieler-Personal ein neues Gesicht erhalten. „Wir befinden uns in einem Umbruch“, stellt der sportliche Leiter klar. In diesem Sommer musste die SVP-Zweitvertretung mehrere Abgänge verzeichnen, hinzu kommt eine Vielzahl an verletzten Spielern, die wohl nicht in absehbarer Zeit fit werden. Auffangen will der Verein den Aderlass teils aus den eigenen Reihen, teils mit externen Neuzugängen. „Wir brauchen einen stabilen Unterbau. Nach der Vorbereitung werden wir noch einige Spieler aus der ersten Mannschaft runterschieben. Darüber hinaus ist noch die eine oder andere Verpflichtung geplant“, kündigt Woytalla an.