Erfolgreiche Saisonpremiere beim 1. FC Kleve

Der 1. FC Kleve will dann erneut punkten, nachdem er zuletzt beim 1:1 gegen den SV Sonsbeck und dem 2:0 gegen den SV Biemenhorst wichtige Zähler für das Unternehmen Klassenerhalt geholt hat. Akpinar hat zwar eine hohe Meinung vom Gastgeber, der nur eines seiner letzten acht Pflichtspiele verloren hat. „Wir wissen, dass eine schwere Aufgabe auf uns zukommt. Doch in unserer Situation müssen wir etwas holen – egal, gegen welchen Gegner“, sagt der Coach, der sich wünscht, „dass die Mannschaft wie gegen Biemenhorst den unbedingten Willen zeigt, das Spiel zu gewinnen“.

Für ihn und sein Trainerteam gab es eine erfreuliche Premiere. Am Dienstag waren zum ersten Mal in dieser Saison alle Akteure des Kaders beim Training am Ball. Auch Henry Heynen und Lennis Bonnet, die länger gefehlt haben, sind ins Mannschaftstraining eingestiegen.

Memlan Darwish kehrt ins Team zurück

Mit voller Kapelle wird der 1. FC Kleve am Freitag trotzdem nicht in Büderich antreten. Daniel Lee ist nach seiner Roten Karte, die er sich beim Punktgewinn in Sonsbeck eingehandelt hat, noch für diese Partie gesperrt. Dafür ist Innenverteidiger Memlan Darwish wieder dabei, der beim 1:1 beim SVS die Ampelkarte gesehen hat.

Umut Akpinar hat mit seinem Team zusätzliche Einheiten absolviert, weil die Partie gegen Büderich verlegt werden musste. „Wir haben fünfmal trainiert, um im Rhythmus zu bleiben“, sagt der Coach. Die Pause kam Akpinar gelegen. „Denn wir hatten so die Chance, gewisse Sachen wie bestimmte Abläufe im Spiel zu trainieren. Das ist zuletzt etwas zu kurz gekommen.“ Der Coach hofft, dass sich das in der Offensive auszahlt. Im Spiel nach vorne hapert es nach wie vor beim 1. FC Kleve, der nicht von ungefähr mit 14 Treffern in 13 Spielen den schwächsten Angriff der Klasse stellt. Zuletzt gab es aber deutliche Zeichen, dass sich dies ändern könnte.