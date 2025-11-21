Erfolgreiche Saisonpremiere beim 1. FC Kleve

Der 1. FC Kleve konnte zum ersten Mal in der laufenden Saison ein wenig durchschnaufen. Der Vorletzte der Oberliga Niederrhein hatte zwei Wochen Pause, weil die für das vergangene Wochenende geplante Partie beim FC Büderich verschoben werden musste. Der Gegner war im Viertelfinale des Niederrheinpokals gefordert und sorgte mit einem 1:0-Erfolg durch einen Treffer in der Nachspielzeit gegen den Regionalligisten Wuppertaler SV für einen Paukenschlag.
Der Klever Trainer Umut Akpinar war beim Büdericher Pokalcoup unter den 750 Zuschauern. Er hat zwar einige neue Erkenntnisse über den Gegner gewonnen. Doch als Blaupause für den Klever Auftritt beim FC Büderich konnte das Spiel gewiss nicht herhalten. „Gegen uns wird der Gegner sicherlich eine andere Taktik als gegen einen Regionalligisten wählen“, sagt Akpinar, der mit seinem Team am Freitag, 20 Uhr, zum Nachholspiel im Stadion am Eisenbrand antritt.
Der 1. FC Kleve will dann erneut punkten, nachdem er zuletzt beim 1:1 gegen den SV Sonsbeck und dem 2:0 gegen den SV Biemenhorst wichtige Zähler für das Unternehmen Klassenerhalt geholt hat. Akpinar hat zwar eine hohe Meinung vom Gastgeber, der nur eines seiner letzten acht Pflichtspiele verloren hat. „Wir wissen, dass eine schwere Aufgabe auf uns zukommt. Doch in unserer Situation müssen wir etwas holen – egal, gegen welchen Gegner“, sagt der Coach, der sich wünscht, „dass die Mannschaft wie gegen Biemenhorst den unbedingten Willen zeigt, das Spiel zu gewinnen“.
Für ihn und sein Trainerteam gab es eine erfreuliche Premiere. Am Dienstag waren zum ersten Mal in dieser Saison alle Akteure des Kaders beim Training am Ball. Auch Henry Heynen und Lennis Bonnet, die länger gefehlt haben, sind ins Mannschaftstraining eingestiegen.
Mit voller Kapelle wird der 1. FC Kleve am Freitag trotzdem nicht in Büderich antreten. Daniel Lee ist nach seiner Roten Karte, die er sich beim Punktgewinn in Sonsbeck eingehandelt hat, noch für diese Partie gesperrt. Dafür ist Innenverteidiger Memlan Darwish wieder dabei, der beim 1:1 beim SVS die Ampelkarte gesehen hat.
Umut Akpinar hat mit seinem Team zusätzliche Einheiten absolviert, weil die Partie gegen Büderich verlegt werden musste. „Wir haben fünfmal trainiert, um im Rhythmus zu bleiben“, sagt der Coach. Die Pause kam Akpinar gelegen. „Denn wir hatten so die Chance, gewisse Sachen wie bestimmte Abläufe im Spiel zu trainieren. Das ist zuletzt etwas zu kurz gekommen.“ Der Coach hofft, dass sich das in der Offensive auszahlt. Im Spiel nach vorne hapert es nach wie vor beim 1. FC Kleve, der nicht von ungefähr mit 14 Treffern in 13 Spielen den schwächsten Angriff der Klasse stellt. Zuletzt gab es aber deutliche Zeichen, dass sich dies ändern könnte.
Diwan Duyar, Juliano Ismanovski oder Ole Kook zeigten klar ansteigende Form, was Anlass zu Hoffnung gibt. Das Offensivspiel krankte bislang vor allem daran, dass die Spieler für den vorderen Bereich zu schwankend in ihren Leistungen waren. Deshalb hat sich im Angriff auch noch keine Stammbesetzung gebildet. Umut Akpinar will sich auch noch nicht festlegen, wer dort gegen den FC Büderich erste Wahl sein wird. Die Frage stellt sich in der Abteilung Toreverhinderung nicht. Da sind Torhüter Ahmet Tanner, die Verteidiger Frederik Meurs, Philipp Divis, Darwisch und Elidon Bilali sowie Fabio Forster und Niklas Klein-Wiele auf der Doppelsechs gesetzt.