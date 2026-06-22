Erfolgreiche Saison für Zürich City SC von Pascal Kesselmark · Heute, 20:59 Uhr · 0 Leser

Schweizer Meistertitel, Cup-Qualifikation und Platz 3 in der 2. Liga interregional Der Zürich City SC blickt auf eine äusserst erfolgreiche Saison 2025/26 zurück. Sowohl die Aktivmannschaften als auch die Nachwuchsabteilung sorgten während des gesamten Jahres für zahlreiche sportliche Höhepunkte. Die 1. Mannschaft schloss die Meisterschaft in der 2. Liga interregional auf dem hervorragenden 3. Schlussrang ab. Lange Zeit spielte das Team von Cheftrainer Gabriel Machado an der Tabellenspitze mit und durfte bis in die Schlussphase der Saison vom Aufstieg träumen.

– Foto: Pascal Kesselmark - frozeninmotion.eu

Sportchef Andy Steinmetz zieht eine positive Bilanz:

«Wir haben eine intensive, lehrreiche und insgesamt sehr erfolgreiche Saison erlebt. Die Mannschaft hat sich hervorragend entwickelt und lange an der Spitze mitgespielt. Natürlich hätten wir den Aufstieg gerne geschafft, aber wir nehmen viele wertvolle Erfahrungen mit und wollen darauf aufbauen.»

Für einen emotionalen Schlusspunkt sorgte die Mannschaft im entscheidenden Cup-Spiel gegen den FC Linth. Nach einem 0:2-Rückstand zur Pause bewies Zürich City grosse Moral und drehte die Partie in den letzten 20 Minuten noch in einen spektakulären 3:2-Auswärtssieg. Mit diesem Erfolg qualifizierte sich das Team für die 1. Hauptrunde des Schweizer Cups. Historischer Erfolg der Nachwuchsabteilung

Besonders erfolgreich verlief die Saison auch im Nachwuchsbereich. Die B-Junioren des Zürich City SC sicherten sich sensationell den Schweizer Meistertitel in der Youth League und krönten damit eine aussergewöhnliche Saison. Gleichzeitig qualifizierten sich auch die C-Junioren für das nationale Finalturnier der Youth League und gehörten damit zu den besten Teams der Schweiz.

Auch die jeweiligen B-Teams überzeugten auf höchstem Niveau. Die Bb-Junioren erreichten in der Promotion, der zweithöchsten Juniorenliga des Regionalfussballverbands FVRZ, den hervorragenden 2. Schlussrang. Die Cb-Junioren schlossen ihre Meisterschaft auf dem starken 5. Platz ab. Hinter diesen Erfolgen steht die hervorragende Arbeit zahlreicher Trainer und Betreuer. Der Verein gratuliert den Trainerteams um Filipe, Tuncay Coskun, André Goncalves, Ralf Tozzi und Migjen Kallaba bei den B-Junioren sowie Sercan Doksan, Carlos Cuenca, Georgios Fytas, Francisco Espinosa und Marco Alemanno bei den C-Junioren herzlich zu dieser aussergewöhnlichen Saison.