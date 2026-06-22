Erfolgreiche Saison für Zürich City SC

Der Zürich City SC blickt auf eine äusserst erfolgreiche Saison 2025/26 zurück. Sowohl die Aktivmannschaften als auch die Nachwuchsabteilung sorgten während des gesamten Jahres für zahlreiche sportliche Höhepunkte.
Die 1. Mannschaft schloss die Meisterschaft in der 2. Liga interregional auf dem hervorragenden 3. Schlussrang ab. Lange Zeit spielte das Team von Cheftrainer Gabriel Machado an der Tabellenspitze mit und durfte bis in die Schlussphase der Saison vom Aufstieg träumen.
Sportchef Andy Steinmetz zieht eine positive Bilanz:
«Wir haben eine intensive, lehrreiche und insgesamt sehr erfolgreiche Saison erlebt. Die Mannschaft hat sich hervorragend entwickelt und lange an der Spitze mitgespielt. Natürlich hätten wir den Aufstieg gerne geschafft, aber wir nehmen viele wertvolle Erfahrungen mit und wollen darauf aufbauen.»
Für einen emotionalen Schlusspunkt sorgte die Mannschaft im entscheidenden Cup-Spiel gegen den FC Linth. Nach einem 0:2-Rückstand zur Pause bewies Zürich City grosse Moral und drehte die Partie in den letzten 20 Minuten noch in einen spektakulären 3:2-Auswärtssieg. Mit diesem Erfolg qualifizierte sich das Team für die 1. Hauptrunde des Schweizer Cups.
Historischer Erfolg der Nachwuchsabteilung
Besonders erfolgreich verlief die Saison auch im Nachwuchsbereich.
Die B-Junioren des Zürich City SC sicherten sich sensationell den Schweizer Meistertitel in der Youth League und krönten damit eine aussergewöhnliche Saison. Gleichzeitig qualifizierten sich auch die C-Junioren für das nationale Finalturnier der Youth League und gehörten damit zu den besten Teams der Schweiz.
Auch die jeweiligen B-Teams überzeugten auf höchstem Niveau. Die Bb-Junioren erreichten in der Promotion, der zweithöchsten Juniorenliga des Regionalfussballverbands FVRZ, den hervorragenden 2. Schlussrang. Die Cb-Junioren schlossen ihre Meisterschaft auf dem starken 5. Platz ab.
Hinter diesen Erfolgen steht die hervorragende Arbeit zahlreicher Trainer und Betreuer. Der Verein gratuliert den Trainerteams um Filipe, Tuncay Coskun, André Goncalves, Ralf Tozzi und Migjen Kallaba bei den B-Junioren sowie Sercan Doksan, Carlos Cuenca, Georgios Fytas, Francisco Espinosa und Marco Alemanno bei den C-Junioren herzlich zu dieser aussergewöhnlichen Saison.
Die Resultate bestätigen die starke Entwicklung der Nachwuchsabteilung und zeigen eindrücklich, dass beim Zürich City SC hervorragende Arbeit geleistet wird – sowohl in der Talentförderung als auch in der sportlichen Ausbildung.
Danke Gabriel Machado und seinem Trainerstaff
Mit dem Saisonende endet gleichzeitig die Zusammenarbeit mit Cheftrainer Gabriel Machado.
Gemeinsam mit seinen Assistenten Sirwan Mohammadi und Henrique Bem führte er die Mannschaft in den vergangenen Monaten kontinuierlich weiter nach vorne und etablierte Zürich City in der Spitzengruppe der 2. Liga interregional.
Andy Steinmetz bedankt sich beim scheidenden Trainerteam:
«Gabriel und sein Staff haben hervorragende Arbeit geleistet und unsere Mannschaft sportlich weiterentwickelt. Dafür möchten wir uns im Namen des gesamten Vereins herzlich bedanken. Sie hinterlassen eine Mannschaft, die sich sportlich und menschlich hervorragend entwickelt hat.»
Dem Verein erhalten bleibt Fabrizio Freimüller, der weiterhin wichtige organisatorische Aufgaben sowie die Materialverantwortung rund um die 1. Mannschaft übernehmen wird.
Der Zürich City SC bedankt sich bei allen Spielern, Trainern, Helfern, Sponsoren, Mitgliedern und Fans für die Unterstützung während der gesamten Saison und blickt mit grosser Vorfreude auf die kommenden Herausforderungen.