Erfolgreiche Rückkehr für Viktoria Goch

Eine bessere Rückkehr in die Landesliga hätten sich die Verantwortlichen von Viktoria Goch vermutlich nicht vorstellen können. Gleich im ersten Spiel am Sonntag feierte die Mannschaft des neuen Trainers Kevin Wolze einen verdienten 1:0 (1:0)-Erfolg bei den Sportfreunden Hamborn 07 und ließ den eigenen Anhang dabei schon nach weniger als 120 Sekunden zum ersten Mal jubeln – ein Traumstart in doppelter Hinsicht.

Bereits in der zweiten Minute hatte der Hamborner Keeper Marian Ograjensek einen Freistoß von Levon Kürkciyan nur nach vorne abwehren können. Maximilian Fuchs war zur Stelle und staubte zur frühen Führung ab. Es blieb der einzige Treffer an diesem Sonntagnachmittag.

So konnte auch Kevin Wolze nach Abpfiff ein positives Fazit ziehen. „Über 90 Minuten betrachtet war der Sieg am Ende verdient. Alles in allem haben wir die Bereitschaft an den Tag gelegt, die wir haben müssen. Alle auf dem Platz und auf der Bank waren hochmotiviert. Ich bin zufrieden mit der Leistung und unserem Engagement, aber wir wissen auch, dass wir noch nicht da sind, wo wir hinmüssen“, sagte der Gocher Trainer.

In Sachen Chancenverwertung herrscht augenscheinlich aber noch Verbesserungsbedarf. Mehrfach hätte die Viktoria mit einem zweiten Treffer für mehr Sicherheit sorgen können. „Hier und da hätten wir noch ein bisschen zielstrebiger agieren können. Hätten wir einen unserer Konter vernünftig zu Ende gespielt, hätten wir nicht so lange zittern müssen“, sagte Wolze.

Möglichkeit zur Revanche gegen Niederwenigern

In der 75. Minute hatte der Aufsteiger zudem gehörig Glück, als der Hamborner Giuliano Cosma Salierno einen Foulelfmeter über das Tor schickte. Vorausgegangen war ein Fehler im Spielaufbau, infolgedessen sich Levon Kürkciyan nur mit einem Foulspiel zu helfen wusste. „Da war das Glück auch ein wenig auf unserer Seite. Das haben wir uns im Spiel aber auch erarbeitet“, sagte Wolze, dessen Schützlinge den positiven Eindruck aus der Vorbereitung nun auch in der Liga bestätigten.