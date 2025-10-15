Erfolgreiche Pokalvorrunde

Im Flutlichtnachholspiel gewinnen unsere Frauen verdient gegen Eiche Branitz in der Vorrunde des Kreispokales im 9vs9 und können dabei in der Endphase offensiv überzeugen. Über das gesamte Spiel hatte unsere Mannschaft die Partie sicher im Griff, spielte Angriff über Angriff vor das gegnerische Tor, ließ aber viel zu viele Chancen zu einfach ungenutzt. Das 2:0 Halbzeitergebnis schmeichelte dem Spiel sehr und hätte schon entschieden sein müssen.

Auch im zweiten Abschnitt waren unsere Frauen sehr aktiv in der Ballbewegung und Richtung Ende der zweiten Halbzeit sollten auch weitere Treffer fallen. Am Ende steht ein klarer Heimerfolg zu Buche, der durch Pfosten, Latte, vergebene Strafstöße und zu ungenaue Abschlüsse noch zu niedrig ausfiel.

Den Zuschauern wurden eine interessante und faire Partie geboten, in der der Unparteiische keine Probleme in der Spielleitung hatte. Am kommenden Sonntag heißt es für unsere Frauen dann schon Viertelfinale und mit Eintracht Ortrand reist eine spielstarke 9vs9 Mannschaft an, die man natürlich gern aus dem Pokal schießen möchte.