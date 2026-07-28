Erfolgreiche Pokalquali

Mit 107 Toren erzielte Gera in jedem Spiel der abgelaufenen Kreisoberligasaison durchschnittlich 4 Treffer pro Spiel. Ilmenau musste sich also auf einen offensiv starken Gegner einstellen. Das dies aber nicht so kam und Ilmenau bis zur Schlussphase das Spiel klar dominierte, zeigt mal wieder: Alle Theorie ist grau.
BERICHT von Uwe Frank / SV Germania Ilmenau
Letztlich war es die individuelle Klasse von Ilmenaus Fischer und Hertel, die mit ihrer Schusstechnik dem Zuschauer sehenswerte Treffer boten, was den Besuch des Spiels allemal rechtfertigte. Auch wenn der Ball vielleicht nicht in das richtige Tor flog. Fischer aus 25 Metern Flatterball unter die Torlatte (18.), aus 20 Metern nach schwacher Kopfballabwehr volley in den Torwinkel (67.), aus 20 Metern Flachschuss ins kurze Toreck (75.) und Hertel mit seiner Handlungsschnelligkeit im gegnerischen Strafraum bei seinen Treffern (28., 44.), die dann auch schon die Vorentscheidung bedeuteten. Bei Treffer drei erlief sich Careaga Izaguirre einen verunglückten Torabstoß und hatte keine Mühe einzuschießen (38.). Bei allen Treffern hatte Schaller im Geraer Tor keine Abwehrmöglichkeit.
Mit dieser Sechs-Tore Führung ist vielleicht zu erklären warum zum Spielende die Konzentration in Ilmenaus Hintermannschaft nachließ und der nie aufsteckende Gastgeber noch zu zwei Toren kam. Volkhammer (82.) und Kunz (85.) schafften hier, jeweils aus Nahdistanz, noch Ergebniskosmetik.
Bemerkenswert die sehr faire Spielweise beider Mannschaften. Schiedsrichterin Dieckmann hatte keinerlei Probleme mit der Spielführung und kam ohne Verwarnungen aus.
In der ersten Hauptrunde des Thüringenpokals hat Ilmenau im heimischen Hammergrund den Verbandsligisten Saalfeld in vier Wochen zu Gast. Vielleicht geling ja ein weiterer Pokalerfolg.