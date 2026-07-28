Erfolgreiche Pokalquali

Dabei begann es für den Gastgeber recht verheißungsvoll. Bereits nach zwei Minuten der erste Eckstoß. Von Dinter getreten, fand er den energisch zum Kopfball gehenden Kunz. Der Ball flog aber knapp über Ilmenaus Tor. Dies war es dann aber auch schon mit verheißungsvollen Torszenen vor dem Gästetor für die nächsten 80 Minuten. Konnte Gera in der Anfangsphase mit starker Laufarbeit bei hochsommerlichen Temperaturen das Spiel noch ausgeglichen gestalten, so war spätestens nach einer halben Stunde Spielzeit mit llmenaus zweitem Treffer erkennbar, wer hier die dominierende Mannschaft auf dem Platz ist. Bis zur Pause war dann das Spiel auch schon entschieden, baute der Gast mit seinen Toren drei und vier den Vorsprung sehr komfortabel aus. Gerade über die Außenbahnen hatte Ilmenau deutliche Vorteile in der Vorwärtsbewegung. So konnten sich Schröter, Wolfenstetter und El Rahman vielmals bis zu Grundlinie durchsetzen, nur ihre Eingaben vor das Geraer Tor fanden nicht den richtigen Adressaten.

Letztlich war es die individuelle Klasse von Ilmenaus Fischer und Hertel, die mit ihrer Schusstechnik dem Zuschauer sehenswerte Treffer boten, was den Besuch des Spiels allemal rechtfertigte. Auch wenn der Ball vielleicht nicht in das richtige Tor flog. Fischer aus 25 Metern Flatterball unter die Torlatte (18.), aus 20 Metern nach schwacher Kopfballabwehr volley in den Torwinkel (67.), aus 20 Metern Flachschuss ins kurze Toreck (75.) und Hertel mit seiner Handlungsschnelligkeit im gegnerischen Strafraum bei seinen Treffern (28., 44.), die dann auch schon die Vorentscheidung bedeuteten. Bei Treffer drei erlief sich Careaga Izaguirre einen verunglückten Torabstoß und hatte keine Mühe einzuschießen (38.). Bei allen Treffern hatte Schaller im Geraer Tor keine Abwehrmöglichkeit.