Erfolgreiche Nullnummer: TSV Aßling rettet wichtigen Punkt

Emsig unterwegs: Julian Winkler (r.) und der TSV Aßling wollen in ihrem Heimspiel wieder in des Gegners Netz treffen. – Foto: Sro

„Den Punkt nehmen wir heute gerne mit“, bilanzierte Trainer Laszlo Ziegler unmittelbar nach dem 0:0-Remis seiner Aßlinger Kreisklassenmannschaft in Schechen. „Schechen hatte drei gute Chancen, um in Führung zu gehen. Thomas Huber hat uns in den Situationen mit seinen starken Paraden im Spiel gehalten.“ Der Punktgewinn war für den TSV Aßling im Abstiegskampf gegen den punktgleichen SV Schechen eminent wichtig, da der Konkurrent trotz Überlegenheit nicht vorbeiziehen konnte.

„Beide Mannschaften haben sich von Anfang an auf weite Bälle fokussiert. Schechen hatte mehr vom Spiel, da sie mit Josef Wittmann bei den weiten Bällen vorne einen starken Spieler haben“, so Ziegler, der aufgrund der Spielanteile ganz genau wusste, dass „wir heute nur schwer mehr als einen Punkt hätten holen können“. Mehr als zwei, drei Halbchancen konnten sich die Gäste nicht erspielen, wirklich gefährlich wurden sie aber kaum. Da Kolbermoor II gegen Kiefersfelden mit 1:4 unterlag, konnte sich Aßling sogar etwas Luft nach unten im Tableau der Kreisklasse 1 (Inn/Salzach) verschaffen und einen Zähler über den Strich schieben.