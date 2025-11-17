 2025-10-30T14:25:35.653Z

Spielbericht
Erfolgreiche Kunstrasen-Premiere

Am Samstag kamen die Preußen aus Bad Langensalza an die Orla. Die Gäste aus der Rosenstadt sind nach ihrem personellen Umbruch wesentlich besser in der Liga unterwegs als noch in der Vorsaison. Nach dem Last-Minute-Sieg am Vorwochenende kamen die Preussen ambitioniert in den Sportpark und wollten erstmals punkten.

Nach zwei Niederlagen in Folge wollten die Orlastädter wieder in die Erfolgsspur zurückkehren und dabei ihre Heimstärke in die Waagschale werfen.

BERICHT von Adi Volbert // SV BW '90 Neustadt/Orla

Die Preußen begannen furios und setzten die Orlastädter von Anfang an unter Druck. Maximilian Paul kann eine Kerze im Neustädter Strafraum im zweiten Zugriff entschärfen (7.). Im Gegenzug kam Bernhard Grimm schnell über die rechte Seite, seine Flanke kann Jonas Wahl am zweiten Pfosten aber nicht verwerten (7.). Ein kurioser Pfiff des Schiedsrichters Jan Vogt brachte Blau-Weiß' 90 die erste hundertprozentige Gelegenheit in Führung zu gehen. Pawlak nahm den gespielten Ball in die Hand und wollte seinerseits den Abstoß machen und so gab es Handelfmeter, den Kapitän Tobias Grau sicher verwandeln konnte (1:0, 7.). Eine kuriose Zeitabfolge, erst die Langensalza-Chance, dann die Schusschance von Jonas Wahl und in dessen Ergebnis der Handstrafstoss. Mit der frühen Führung im Rücken kontrollierten die Hausherren zunächst das Spiel und verteidigten die Angriffe der Preussen mit ihrem Zielspieler Schleip erfolgreich (14.). Auch sein Schlenzer in aussichtsreicher Position bei seinem Durchbruch verfehlt das Ziel sehr knapp (16.). Der vierte Eckball findet im Zentrum Meißner, dessen Kopfball an den Pfosten klatscht, Glück für die Blau-Weißen (20.). Elia Walther hat dann die Riesenmöglichkeit die Führung auszubauen, erkämpft sich den Ball im Langensalzaer Aufbau, läuft allein auf Torhüter Patzer zu, der aber mit einer starken Reaktion Sieger bleibt (22.). Peter Wittwer versucht es aus der Ferne, aber er verzieht (26.). Dann schickt Robin Lee Engler Felix Künzel, der auch den herauslaufenden Torhüter Patzer umkurvt, aber die Preussen Verteidigung kann die gefährliche Situation bereinigen (29.). Elia Walther ist erneut Ausgangspunkt der nächsten Gelegenheit, seinen Abschluss fälscht Unglücksrabe Pawlak ins eigene Tor ab (2:0, 30.). Der komfortable Vorsprung geriet vor dem Pausenpfiff nochmals in Gefahr. Aber sowohl die unübersichtliche Szene im Strafraum(44.), als auch der Schussversuch von Schleip (46.) verliefen ins Leere. So ging es in die Kabinen zum Luft holen für beide Teams.

BW-Trainer Jürgen Walther bereitet seine Mannschaft auf eine hoch drückende Mannschaft vor, die noch mehr Einsatz in ihre Offensive bringen wollte. Die zweite Hälfte ist schnell erzählt, zumal sie auch kurzweilig daher kam. Die Preussen starten eine Sturmlauf gegen die Neustädter Defensive mit zahlreichen guten Chancen in dessen Ausgangspunkt zumeist Schack steht und die Verwertung dann auf den Schultern von Schleip lastet. Im Abwehrverbund kämpften die Orlataler um den Heimsieg und dann war ja auch noch Torhüter Maximilian Paul, der den Schuss von Schack aus Nahdistanz entschärft (67.) oder den letzten verzweifelten Versuch aus der Ferne von Engel, den er mit einer starken Parade aus dem Dreiangel holt (86.). In der Nachspielzeit macht Felix Künzel alles klar, der das Zuspiel von Elia Wlther aufnimmt und durch die Beine von Torhüter Patzer spitzelt (3:0, 91.).

Fazit: So melden sich die Blau-Weißen zurück mit einem glücklichen, aber mannschaftlich erkämpften Sieg gegen eine starke Preussen-Elf, die erneut mit leeren Händen die Heimreise antraten. Am nächsten Samstag gehts dann zum Ligaprimus Schott Jena. Adiv

STIMMEN ZUM SPIEL

Thomas Wirth (Trainer Bad Langensalza): „Ich habe meiner Mannschaft heute ein Kompliment gemacht, weil sie über 90 Minuten versucht haben auf das Neustädter Tor zu spielen. Wir kommen dann durch zwei Fehler eines Spielers in Rückstand. Ich hab so einen Elfmeter noch niemals gesehen, den wir verschuldet haben. Meine Mannschaft wusste gar nicht warum Neustadt auf einmal führt. Und dann bekommen wir nach einem erneuten Fehler ein Eigentor. Aber meine Mannschaft hat danach immerwieder nach vorne gespielt. Wir waren in der zweiten Hälfte auch klar besser. Neustadt hat hinten gut gestanden und das auch sehr gut verteidigt. meine Mannschaft hätte eine Punkt verdient gehabt. Fussball ist Ergebnissport und da steht nun mal ein 0:3 und trotzdem war heute nicht alles schlecht.“

Jürgen Walther (Trainer Neustadt): „Das Bad Langensalza so ein Brett werden würde, hatten wir nicht erwartet. Wir hatten in der zweiten Hälfte schwierige Phasen, hatten uns auch nicht vorgenommen uns hinten rein zu stellen. Bad Langensalza hat uns ganz schön hinten rein gedrückt. Da kam es letztendlich darauf an sich zu wehren. Wir haben dann mit einer Mannschaftsleistung das 2:0 nach Hause bringen wollen und setzen dann noch einen Konter zum 3:0. Der Schlüssel ist, daß wir uns in jeden Ball reingeworfen haben und gepusht haben“

