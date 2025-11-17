Erfolgreiche Kunstrasen-Premiere

Nach zwei Niederlagen in Folge wollten die Orlastädter wieder in die Erfolgsspur zurückkehren und dabei ihre Heimstärke in die Waagschale werfen.
BERICHT von Adi Volbert // SV BW '90 Neustadt/Orla
BW-Trainer Jürgen Walther bereitet seine Mannschaft auf eine hoch drückende Mannschaft vor, die noch mehr Einsatz in ihre Offensive bringen wollte. Die zweite Hälfte ist schnell erzählt, zumal sie auch kurzweilig daher kam. Die Preussen starten eine Sturmlauf gegen die Neustädter Defensive mit zahlreichen guten Chancen in dessen Ausgangspunkt zumeist Schack steht und die Verwertung dann auf den Schultern von Schleip lastet. Im Abwehrverbund kämpften die Orlataler um den Heimsieg und dann war ja auch noch Torhüter Maximilian Paul, der den Schuss von Schack aus Nahdistanz entschärft (67.) oder den letzten verzweifelten Versuch aus der Ferne von Engel, den er mit einer starken Parade aus dem Dreiangel holt (86.). In der Nachspielzeit macht Felix Künzel alles klar, der das Zuspiel von Elia Wlther aufnimmt und durch die Beine von Torhüter Patzer spitzelt (3:0, 91.).
Fazit: So melden sich die Blau-Weißen zurück mit einem glücklichen, aber mannschaftlich erkämpften Sieg gegen eine starke Preussen-Elf, die erneut mit leeren Händen die Heimreise antraten. Am nächsten Samstag gehts dann zum Ligaprimus Schott Jena. Adiv
Thomas Wirth (Trainer Bad Langensalza): „Ich habe meiner Mannschaft heute ein Kompliment gemacht, weil sie über 90 Minuten versucht haben auf das Neustädter Tor zu spielen. Wir kommen dann durch zwei Fehler eines Spielers in Rückstand. Ich hab so einen Elfmeter noch niemals gesehen, den wir verschuldet haben. Meine Mannschaft wusste gar nicht warum Neustadt auf einmal führt. Und dann bekommen wir nach einem erneuten Fehler ein Eigentor. Aber meine Mannschaft hat danach immerwieder nach vorne gespielt. Wir waren in der zweiten Hälfte auch klar besser. Neustadt hat hinten gut gestanden und das auch sehr gut verteidigt. meine Mannschaft hätte eine Punkt verdient gehabt. Fussball ist Ergebnissport und da steht nun mal ein 0:3 und trotzdem war heute nicht alles schlecht.“
Jürgen Walther (Trainer Neustadt): „Das Bad Langensalza so ein Brett werden würde, hatten wir nicht erwartet. Wir hatten in der zweiten Hälfte schwierige Phasen, hatten uns auch nicht vorgenommen uns hinten rein zu stellen. Bad Langensalza hat uns ganz schön hinten rein gedrückt. Da kam es letztendlich darauf an sich zu wehren. Wir haben dann mit einer Mannschaftsleistung das 2:0 nach Hause bringen wollen und setzen dann noch einen Konter zum 3:0. Der Schlüssel ist, daß wir uns in jeden Ball reingeworfen haben und gepusht haben“