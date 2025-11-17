Erfolgreiche Kunstrasen-Premiere

Die Preußen begannen furios und setzten die Orlastädter von Anfang an unter Druck. Maximilian Paul kann eine Kerze im Neustädter Strafraum im zweiten Zugriff entschärfen (7.). Im Gegenzug kam Bernhard Grimm schnell über die rechte Seite, seine Flanke kann Jonas Wahl am zweiten Pfosten aber nicht verwerten (7.). Ein kurioser Pfiff des Schiedsrichters Jan Vogt brachte Blau-Weiß' 90 die erste hundertprozentige Gelegenheit in Führung zu gehen. Pawlak nahm den gespielten Ball in die Hand und wollte seinerseits den Abstoß machen und so gab es Handelfmeter, den Kapitän Tobias Grau sicher verwandeln konnte (1:0, 7.). Eine kuriose Zeitabfolge, erst die Langensalza-Chance, dann die Schusschance von Jonas Wahl und in dessen Ergebnis der Handstrafstoss. Mit der frühen Führung im Rücken kontrollierten die Hausherren zunächst das Spiel und verteidigten die Angriffe der Preussen mit ihrem Zielspieler Schleip erfolgreich (14.). Auch sein Schlenzer in aussichtsreicher Position bei seinem Durchbruch verfehlt das Ziel sehr knapp (16.). Der vierte Eckball findet im Zentrum Meißner, dessen Kopfball an den Pfosten klatscht, Glück für die Blau-Weißen (20.). Elia Walther hat dann die Riesenmöglichkeit die Führung auszubauen, erkämpft sich den Ball im Langensalzaer Aufbau, läuft allein auf Torhüter Patzer zu, der aber mit einer starken Reaktion Sieger bleibt (22.). Peter Wittwer versucht es aus der Ferne, aber er verzieht (26.). Dann schickt Robin Lee Engler Felix Künzel, der auch den herauslaufenden Torhüter Patzer umkurvt, aber die Preussen Verteidigung kann die gefährliche Situation bereinigen (29.). Elia Walther ist erneut Ausgangspunkt der nächsten Gelegenheit, seinen Abschluss fälscht Unglücksrabe Pawlak ins eigene Tor ab (2:0, 30.). Der komfortable Vorsprung geriet vor dem Pausenpfiff nochmals in Gefahr. Aber sowohl die unübersichtliche Szene im Strafraum(44.), als auch der Schussversuch von Schleip (46.) verliefen ins Leere. So ging es in die Kabinen zum Luft holen für beide Teams.

BW-Trainer Jürgen Walther bereitet seine Mannschaft auf eine hoch drückende Mannschaft vor, die noch mehr Einsatz in ihre Offensive bringen wollte. Die zweite Hälfte ist schnell erzählt, zumal sie auch kurzweilig daher kam. Die Preussen starten eine Sturmlauf gegen die Neustädter Defensive mit zahlreichen guten Chancen in dessen Ausgangspunkt zumeist Schack steht und die Verwertung dann auf den Schultern von Schleip lastet. Im Abwehrverbund kämpften die Orlataler um den Heimsieg und dann war ja auch noch Torhüter Maximilian Paul, der den Schuss von Schack aus Nahdistanz entschärft (67.) oder den letzten verzweifelten Versuch aus der Ferne von Engel, den er mit einer starken Parade aus dem Dreiangel holt (86.). In der Nachspielzeit macht Felix Künzel alles klar, der das Zuspiel von Elia Wlther aufnimmt und durch die Beine von Torhüter Patzer spitzelt (3:0, 91.).