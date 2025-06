Duisburger SV weit fortgeschritten in der Kaderplanung – Foto: Roberto Parolari

Erfolgreiche Kaderplanung beim Duisburger SV Der Bezirksligist hat seine Kaderplanung im Großen und Ganzen schon abgeschlossen. Im Jubiläumsjahr soll ein konkurrenzfähiger Kader stehen.

Der Duisburger SV 1900 ist in seiner Kaderplanung schon sehr weit fortgeschritten, auch wenn die abgelaufene Spielzeit gerade erst beendet ist. Zu verdanken ist das auch Michele Mastrolonardo, der in einer Doppelfunktion sowohl das Traineramt, als auch das Amt des Sportlichen Leiters bekleidet. In der kommenden Saison soll nur noch die sportliche Leitung im Vordergrund stehen, wenn der jetzige Co-Trainer Sergio Pinto Cruz zusammen mit Damian Opdenhövel an der Seitenlinie stehen wird.

Interessante Testspiele im Jubiläumsjahr In der abgelaufenen Saison belegt der DSV einen ernüchternden zehnten Platz mit 44 Zählern auf dem Konto. Das soll im Jubiläumsjahr besser laufen, weswegen die Kaderplanung größtenteils schon abgeschlossen ist. Einen besonderen Härtetest wird es am 28. Juni (15 Uhr) geben, denn da spielen die 1900er gegen den MSV Duisburg. Ein weiterer Test für die Bezirksliga-Truppe wird das Spiel gegen den Oberligisten VfB Homberg sein. Es stehen also Partien gegen namenhafte Gegner für den DSV an.

Mastrolonardo ist überzeugt vom neu gestalteten Kader, wie er der WAZ erzählt: „Es war echt ein hartes Stück Arbeit mit vielen Gesprächen intern sowie extern. Jetzt bin ich sehr zufrieden mit dem Kader. Wir haben alle Positionen doppelt und sehr stark besetzt.“ Der sportliche Leiter ist sehr überzeugt von den neuen Schützlingen: „Die Neuzugänge sind alle vom DSV überzeugt und wir auch von den Jungs. Das soll ein sehr gutes Jubiläumsjahr für uns werden.“ Neuverpflichtungen und Verlängerungen beim DSV