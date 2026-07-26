Erfolgreiche Junior-Referee Ausbildung 25 Teilnehmende begleiteten das Projekt der Schiedsrichtergruppe Nördlicher Schwarzwald und legten erfolgreich die Prüfung ab von pm · Heute, 22:58 Uhr · 0 Leser

– Foto: Fußballbezirk

An der Realschule Horb fand in den vergangenen Tagen erstmals das DFB-Junior-Referee-Projekt statt. Das Projekt wurde als Kooperation der Realschule Horb, der Gemeinschaftsschule Horb und des Martin-Gerbert-Gymnasiums Horb durchgeführt und bot fußballbegeisterten Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, die offizielle Schiedsrichterausbildung zu absolvieren.









Insgesamt nahmen 25 Jugendliche an dem Lehrgang teil, darunter 21 Schüler der Realschule Horb, zwei Schüler der Gemeinschaftsschule Horb, zwei Schüler des Martin-Gerbert-Gymnasiums Horb sowie eine Schülerin. Während der viertägigen Ausbildung beschäftigten sich die Teilnehmenden intensiv mit den Fußballregeln, der Spielleitung, der Kommunikation auf dem Platz sowie Themen wie Konfliktlösung und Sozialkompetenz. Ergänzt wurde die Theorie durch praktische Einheiten auf dem Sportplatz und erste Einsätze beim Schulturnier. Geleitet wurde der Lehrgang von den Referenten Reiner Bergmann und Timo Frank. Unterstützt wurden sie dabei von Mitgliedern der Schiedsrichtergruppe Nördlicher Schwarzwald, die ihre Erfahrungen aus der Praxis einbrachten und die angehenden Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter begleiteten.