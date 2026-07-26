 2026-07-23T06:38:08.609Z

Allgemeines

Erfolgreiche Junior-Referee Ausbildung

25 Teilnehmende begleiteten das Projekt der Schiedsrichtergruppe Nördlicher Schwarzwald und legten erfolgreich die Prüfung ab

von pm · Heute, 22:58 Uhr · 0 Leser
– Foto: Fußballbezirk

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An der Realschule Horb fand in den vergangenen Tagen erstmals das DFB-Junior-Referee-Projekt statt. Das Projekt wurde als Kooperation der Realschule Horb, der Gemeinschaftsschule Horb und des Martin-Gerbert-Gymnasiums Horb durchgeführt und bot fußballbegeisterten Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, die offizielle Schiedsrichterausbildung zu absolvieren.




Insgesamt nahmen 25 Jugendliche an dem Lehrgang teil, darunter 21 Schüler der Realschule Horb, zwei Schüler der Gemeinschaftsschule Horb, zwei Schüler des Martin-Gerbert-Gymnasiums Horb sowie eine Schülerin. Während der viertägigen Ausbildung beschäftigten sich die Teilnehmenden intensiv mit den Fußballregeln, der Spielleitung, der Kommunikation auf dem Platz sowie Themen wie Konfliktlösung und Sozialkompetenz. Ergänzt wurde die Theorie durch praktische Einheiten auf dem Sportplatz und erste Einsätze beim Schulturnier.

Geleitet wurde der Lehrgang von den Referenten Reiner Bergmann und Timo Frank. Unterstützt wurden sie dabei von Mitgliedern der Schiedsrichtergruppe Nördlicher Schwarzwald, die ihre Erfahrungen aus der Praxis einbrachten und die angehenden Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter begleiteten.

Mit dem Projekt erhielten die Jugendlichen nicht nur die Möglichkeit, den offiziellen Schiedsrichterschein zu erwerben, sondern lernten auch, Verantwortung zu übernehmen, Entscheidungen zu treffen und selbstbewusst aufzutreten. Die erfolgreiche Zusammenarbeit der drei Horber Schulen zeigte eindrucksvoll, wie schulübergreifende Projekte junge Menschen für das Ehrenamt begeistern und den Fußballnachwuchs nachhaltig fördern können.

Die „Junior Referee“-Schulung dient nicht allein der Gewinnung neuer Schiedsrichter. Sie soll jungen Fußballern zugleich ein besseres Verständnis für die Regeln und die Entscheidungen der Unparteiischen vermitteln. Darüber hinaus werden wichtige soziale Fähigkeiten wie Kommunikation, Konfliktlösung und ein respektvoller Umgang gefördert. „Natürlich freuen wir uns, wenn sich Teilnehmer anschließend für die Schiedsrichterlaufbahn entscheiden. Ebenso wichtig ist jedoch, dass sie die Aufgabe des Schiedsrichters besser verstehen und dessen Entscheidungen künftig aus einer anderen Perspektive betrachten“, erklärt der ehemalige Lehrwart Reiner Bergmann.