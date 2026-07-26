Erfolgreiche Junior-Referee Ausbildung

An der Realschule Horb fand in den vergangenen Tagen erstmals das DFB-Junior-Referee-Projekt statt. Das Projekt wurde als Kooperation der Realschule Horb, der Gemeinschaftsschule Horb und des Martin-Gerbert-Gymnasiums Horb durchgeführt und bot fußballbegeisterten Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, die offizielle Schiedsrichterausbildung zu absolvieren.
Geleitet wurde der Lehrgang von den Referenten Reiner Bergmann und Timo Frank. Unterstützt wurden sie dabei von Mitgliedern der Schiedsrichtergruppe Nördlicher Schwarzwald, die ihre Erfahrungen aus der Praxis einbrachten und die angehenden Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter begleiteten.
Mit dem Projekt erhielten die Jugendlichen nicht nur die Möglichkeit, den offiziellen Schiedsrichterschein zu erwerben, sondern lernten auch, Verantwortung zu übernehmen, Entscheidungen zu treffen und selbstbewusst aufzutreten. Die erfolgreiche Zusammenarbeit der drei Horber Schulen zeigte eindrucksvoll, wie schulübergreifende Projekte junge Menschen für das Ehrenamt begeistern und den Fußballnachwuchs nachhaltig fördern können.
Die „Junior Referee“-Schulung dient nicht allein der Gewinnung neuer Schiedsrichter. Sie soll jungen Fußballern zugleich ein besseres Verständnis für die Regeln und die Entscheidungen der Unparteiischen vermitteln. Darüber hinaus werden wichtige soziale Fähigkeiten wie Kommunikation, Konfliktlösung und ein respektvoller Umgang gefördert. „Natürlich freuen wir uns, wenn sich Teilnehmer anschließend für die Schiedsrichterlaufbahn entscheiden. Ebenso wichtig ist jedoch, dass sie die Aufgabe des Schiedsrichters besser verstehen und dessen Entscheidungen künftig aus einer anderen Perspektive betrachten“, erklärt der ehemalige Lehrwart Reiner Bergmann.