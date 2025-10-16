Bild von links nach rechts: Lehrwart Felix Wolf, stv. Lehrwart Max Hafeneder, Kassier Helmut Berz, Einteiler Koljo Kellinghaus, It- und EDV Beauftragter Wolfgang Kling, stv. Schriftführer Kiran Höhne, Schriftführrer Julian Spies, stv. Obmann Henrik Kellinghaus, Obmann Thomas Sonnleitner, Bezirks-Schiedsrichterobmann Daniel Maurer. – Foto: SRG Bad Tölz

Erfolgreiche Jahreshauptversammlung der SRG Bad Tölz Positive Bilanz nach vier Jahren

Zufriedene Gesichter bei der diesjährigen Hauptversammlung der Schiedsrichtergruppe Bad Tölz: Obmann Thomas Sonnleitner konnte 88 wahlberechtigte Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter begrüßen.

Bad Tölz – Nach den Grußworten von Bezirks-Schiedsrichterobmann Daniel Maurer zog Sonnleitner eine durchweg positive Bilanz über die vergangenen vier Jahre. Besonders beeindruckend ist die Zahl von über 16.000 Spieleinsätzen, die von den Tölzer Unparteiischen absolviert wurden. „Diese Zahl zeigt, wie engagiert und zuverlässig unsere Schiedsrichter Woche für Woche im Einsatz sind“, betonte Sonnleitner.

Auch Aktivitäten abseits des Platzes Auch die Mitgliederentwicklung kann sich sehen lassen. Mittlerweile zählt die Gruppe knapp 200 aktive Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter. Neben gemeinsamen Aktivitäten abseits des Platzes wie Eisstockschießen oder Schafkopfrennen trug vor allem die intensive Lehr- und Nachwuchsarbeit zu dieser positiven Entwicklung bei.