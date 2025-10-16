Erfolgreiche Jahreshauptversammlung der SRG Bad Tölz

Zufriedene Gesichter bei der diesjährigen Hauptversammlung der Schiedsrichtergruppe Bad Tölz: Obmann Thomas Sonnleitner konnte 88 wahlberechtigte Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter begrüßen.
Bad Tölz – Nach den Grußworten von Bezirks-Schiedsrichterobmann Daniel Maurer zog Sonnleitner eine durchweg positive Bilanz über die vergangenen vier Jahre.
Besonders beeindruckend ist die Zahl von über 16.000 Spieleinsätzen, die von den Tölzer Unparteiischen absolviert wurden. „Diese Zahl zeigt, wie engagiert und zuverlässig unsere Schiedsrichter Woche für Woche im Einsatz sind“, betonte Sonnleitner.
Auch die Mitgliederentwicklung kann sich sehen lassen. Mittlerweile zählt die Gruppe knapp 200 aktive Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter. Neben gemeinsamen Aktivitäten abseits des Platzes wie Eisstockschießen oder Schafkopfrennen trug vor allem die intensive Lehr- und Nachwuchsarbeit zu dieser positiven Entwicklung bei.
Ein Schwerpunkt liegt dabei auf der Ausbildung und Betreuung junger Schiedsrichter. Tandemeinsätze, Paten und Coaches sollen den Einstieg erleichtern und für langfristige Bindung sorgen. Sonnleitner bedankte sich in diesem Zusammenhang auch bei den Vereinen, die die SRG in den vergangenen Jahren unterstützt haben.
Bei den anschließenden Neuwahlen unter Leitung von Sepp Eineder wurde Thomas Sonnleitner einstimmig in seinem Amt als Obmann bestätigt. Neuer Lehrwart ist Felix Wolf, der Dominik von Maffei ablöst. Von Maffei stellte sich aus beruflichen Gründen nicht mehr zur Wahl. Sonnleitner dankte ihm herzlich für sein langjähriges Engagement.
Henrik Kellinghaus bleibt stellvertretender Obmann. Mit einem positiven Ausblick auf die kommenden Jahre schloss Sonnleitner die Versammlung: „Der Zusammenhalt und das Engagement in unserer Gruppe sind außergewöhnlich. Darauf können wir alle stolz sein.“