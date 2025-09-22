Erfolgreiche Heimpremiere

Mit einem Sieg ist Futsal Allgäu in die neue Saison der Regionalliga Süd gestartet. Das Team der beiden Spielertrainer Mathias Franke und Erduan Topallaj gewann am Samstagabend in Bad Wörishofen gegen den TSV Neuried mit 6:3. Überragender Akteur auf dem Parkett war Mirhan Kaya, der für Futsal Allgäu alle Tore erzielte.

Vor dem Anpfiff verabschiedeten sich Spieler und Fans von Besfort Rakovica. Der 27-jährige Kosovare war fester Bestandteil des Teams und laut Spielertrainer Mathias Franke „unersetzlich“. Rakovica spielte eine Saison für die Allgäuer. Jetzt geht es für ihn und seine Familie zurück in sein Heimatland.

Der Auftakt für Futsal Allgäu verlief alles andere als optimal. Die Gäste gingen durch einen Doppelpack von Erik Martori Lopez (2./9.) mit 2:0 in Führung. Bis dahin klappte beim Gastgeber nicht allzu viel zusammen, weil Neuried sehr defensiv stand. Doch mit den ersten beiden Treffern von Mirhan Kaya (14.) waren die Allgäuer im Spiel angekommen. Neuried führte dennoch zur Pause mit 3:2.

Mit dem Wiederanpfiff spielte nur noch eine Mannschaft, nämlich Futsal Allgäu. Immer wieder im Fokus: Mirhan Kaya. Der 28-Jährige erwischte einen Sahnetag. Jeder gefühlte Schuss von ihm saß, ein Treffer schöner als der andere. „Gegen Neuried läuft es für mich immer gut“, freute sich der Marktoberdorfer nach dem Schlusspfiff über den Auftaktsieg, „wobei unsere Spielzüge zu Beginn nicht liefen. Neuried profitierte nur durch unsere fatalen Fehler, die zu Gegentoren führten.“ Erleichtert zeigte sich auch Erduan Topallaj: „Ich bin glücklich über die drei Punkte. Mit der ersten Halbzeit kann ich nicht zufrieden sein. Aber wir sind nach den Rückständen zurückgekommen. Besonders im zweiten Abschnitt haben wir dann unser wahres Gesicht gezeigt.“ Für Mathias Franke zählen am Ende die drei Punkte. „Das nehmen wir mit. Es war heute schon eine schwere Geburt“, so der 34-Jährige. Zahlreiche Angriffe konnten besonders im ersten Abschnitt nicht erfolgreich zu Ende gebracht werden. „Da haben wir sicherlich noch Luft nach oben.“

Futsal Allgäu startete die neue Saison nicht Bestbesetzung. So fehlten Can Balcioglu und Naim Nimanaj verletzungsbedingt. Auch Jonathan Pohl und Josip Kordic standen nicht nur Verfügung. Bereits am kommenden Samstag steht das erste Auswärtsspiel gegen Aufsteiger München 54 auf dem Programm. Der Liganeuling fiel bereits am ersten Spieltag negativ auf, weil sie das Auswärtsspiel in Darmstadt gleich einmal nicht absolvierten. Das Sportgericht wertete das Match mit 5:0-Toren und drei Punkten für die Südhessen.