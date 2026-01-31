Erfolgreiche Hallenturnierwochenenden in Maisach von Moritz Engelbrecht · Heute, 17:54 Uhr · 0 Leser

– Foto: Gerry Hinck

An den letzten beiden Wochenenden war in der Sporthalle der Orlando-di-Lasso-Realschule in Maisach einiges los. Der TSV Gernlinden veranstalte den TSV-HALLENCUP für die Teams des TSV von der G- bis zur E-Jugend. Am Wochenende darauf organisierten die Vereine der Spielgemeinschaft aus dem SV RW Überacker, SC Malching und dem TSV Gernlinden für die Kompakt- und Großfeldmannschaften den SG-CUP. Bei insgesamt 14 Turnieren waren 84 Teams aus dem Landkreis und darüber hinaus und mehr als 2000 Zuschauerinnen und Zuschauer zu Gast in Maisach. Die Veranstalter berichten von allesamt fairen und spannenden Turnieren, in denen sich die Mannschaften des TSV Gernlinden und der Teams der Spielgemeinschaft selber sportlich auch gut präsentieren konnten. Für die Spieler der drei Vereine in jedem Jahr eins der vielen Highlights.

Es sind zwar immer anstrengende Tage aber für den Erfolg der Turniere lohnt sich das, berichten die Jugendleiter der drei Vereine am Sonntag freudestrahlend nach dem letzten Turnier vom SG-CUP.

Wir waren sehr gut abgestimmt und auf alles vorbereitet sagt Henning Beckmann, Jugendleiter vom TSV Gernlinden, der selber an beiden Wochenenden bei allen Turnieren vor Ort war. Auch das Feedback der angereisten Mannschaften fiel positiv aus, welche allesamt den Veranstaltern für die tolle Ausrichtung der Turniere dankten.