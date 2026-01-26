Erfolgreiche Generalprobe mit Kimbakidila-Doppelpack

Kimbakidla erzielte zwei Xantener Tore. Er traf zum 1:0 nach zehn Minuten und 3:0 (35.). Epp schoss das 2:0 (14.). Nach dem Pausentee und fünf Spielerwechseln war Xanten nicht mehr so dominant, hätte die Führung aber durchaus ausbauen können. Worüber sich Dietrich freute: Seine Mannschaft brachte die Mentalität auf den Platz, die benötigt wird, um in der Bezirksliga-Rückrunde den Klassenerhalt zu schaffen.