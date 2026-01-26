Erfolgreiche Generalprobe mit Kimbakidila-Doppelpack

Diesen Augenblick hatte Lukas Wellmanns vom TuS Xanten herbeigesehnt. Im Testspiel bei Siegfried Materborn wurde der 24-Jährige, der knapp fünf Monate wegen einer Verletzung ausfiel, zur zweiten Halbzeit eingewechselt. Überglücklich verließ Wellmanns nach dem 3:1 (3:0)-Erfolg des Fußball-Bezirksligisten den Platz. Für den TuS war’s eine gelungene Generalprobe vor dem Restart am übernächsten Sonntag gegen Alemannia Pfalzdorf.
Die Gäste zeigten nach der 2:6-Klatsche am Vortag im Test beim SV Budberg II eine starke Leistung in der ersten Hälfte. Der TuS fand viele spielerische Lösungen, auch das Pressingverhalten stimmte. Niklas Maas bildete beim Tabellenführer der A-Liga im Kreis Kleve-Geldern die einzige Spitze. David Epp lief auf der Zehnerposition auf. Christopher Kimbakidila sowie Luca Binias machten über außen viel Alarm. Diese Offensivvariante wird sich Trainer Mirco Dietrich bestimmt merken.
Kimbakidla erzielte zwei Xantener Tore. Er traf zum 1:0 nach zehn Minuten und 3:0 (35.). Epp schoss das 2:0 (14.). Nach dem Pausentee und fünf Spielerwechseln war Xanten nicht mehr so dominant, hätte die Führung aber durchaus ausbauen können. Worüber sich Dietrich freute: Seine Mannschaft brachte die Mentalität auf den Platz, die benötigt wird, um in der Bezirksliga-Rückrunde den Klassenerhalt zu schaffen.
„Wir sind im Gegensatz zum Budberg-Spiel als Team aufgetreten und haben ein ganz anderes Gesicht gezeigt“, sagte der spielende Co-Trainer, Marvin Braun, der trotz seines 34. Geburtstags das Xantener Trikot überstreifte. Der am Sprunggelenk verletzte Kapitän Gerrit Jenowsky schaute sich den 3:1-Erfolg vor Ort in Materborn an. Der Spielführer ist guter Dinge, dass er am 1. Februar gegen Pfalzdorf dem TuS-Kader angehört.
