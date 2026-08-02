Erfolgreiche Generalprobe: Bornreihe schlägt Bremer Meister!

– Foto: Steffi Rathje

Die zuletzt strauchelnden „Moorteufel" - auf der eigenen Sportwoche setzte das Aus gegen VSK Osterholz-Scharmbeck und im Pokal wäre beinahe gegen Hammah bereits Schluss gewesen - zeigten sich sechs Tage vor dem Saisonstart in einer vielversprechenden Verfassung. Loris Menger, in der Vorsaison Landesliga-Torschützenkönig, erzielte das 1:0. Nach dem Seitenwechsel legten die Blau-Weißen nach. Dem frisch eingewechselte Fabian Linne gelang das 2:0 (55.). Als der im Vorjahr aus der Blumenthaler U19 gekommene Linus Wegener auf 3:0 stellte, schien die Begegnung gelaufen. Doch der amtierende Bremen-Liga-Meister gab nicht auf. Lukas Buchmüller und Kilian Lammers sorgten per Doppelschlag nochmals für Spannung, konnten die 3:2-Niederlage aber nicht mehr verhindern.