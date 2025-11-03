Erfolgreiche Auswärtsfahrten für Münzesheim!

Für unsere beiden Herrenmannschaften, ging es auch an diesem Wochenende erneut in die Fremde. Unsere zweite Mannschaft konnte ihr Spiel beim FC Neibsheim II mit 2:0 gewinnen. Nach zwei sieglosen Spielen, also endlich mal wieder drei Punkte für unsere Zweitvertretung. Unser Capitano David Weisz brachte uns bereits in der 8. Spielminute in Führung. Marlon Hardock unsere Kopfballmaschine, konnte in der 35. Minute dann bereits den Endstand zum 2:0 markieren. Auswärts drei Punkte und ohne Gegentor geblieben. Am kommenden Sonntag findet für die „Zweite“ dann das Heimspiel gegen die punktgleichen Gondelsheimer statt. Anpfiff der Begegnung ist um 12:30 Uhr. Die nach wie vor ungeschlagene Lahr-Elf war am vergangenen Sonntag beim TSV Dürrenbüchig zu Gast. Die Startaufstellung blieb zum Derbysieg aus der Vorwoche unverändert.

Bei nicht optimalen Platzbedingungen sollte das Spiel ab der ersten Minute auch nur in eine Richtung laufen. Und so konnte man dann durch Felix Schmidt bereits in der 11. Spielminute die Führung erzielen. Eben jener Felix Schmidt, wurde nach ca. einer halben Stunde verletzungsbedingt durch Joshua Locher ersetzt. Auch im Anschluss hatte man zahlreiche Möglichkeiten weitere Tore zu erzielen. Eine davon konnte dann René Lahr kurz vor der Halbzeit zum 2:0 für die FZG nutzen. In der zweiten Halbzeit agierte man genauso druckvoll und spielbestimmend wie in Hälfte eins. Doch auch in der zweiten Halbzeit vergab man speziell in der ersten Viertelstunde sehr gute Möglichkeiten, um das Spiel frühzeitig zu entscheiden. Entweder fehlte die Präzision, der gegnerische Torwart parierte stark oder wenn dieser doch mal geschlagen war, klärte ein Abwehrspieler den Ball auf der Torlinie. Defensiv stand man sehr stabil und ließ nahezu keine Chancen zu.