Erfolgreiche Auswärtsfahrten für die FZG

Die zweite Mannschaft hatte das klare Ziel, die unnötige Niederlage aus der Vorwoche wieder gut zu machen. Bereits in der 6. Spielminute konnte man durch Silas Reinert in Führung gehen. Auch im Nachgang waren weitere Chancen vorhanden, um die Führung weiter auszubauen. Es sollte jedoch bis zur Nachspielzeit der ersten Hälfte dauern, bis Dieter Gedzjuk durch einen Strafstoß auf 2:0 stellen konnte. Auch in der zweiten Halbzeit war man das klar spielbestimmende Team und konnte innerhalb von zehn Minuten auf 4:0 erhöhen. Edna Masic und erneut Dieter Gedzjuk erzielten die beiden Tore. In der 60 Minute konnte Dieter Gedzjuk, der letzten Woche noch vertretungsweise im Tor stand, durch ein sehenswertes Freistoßtor auf 5:0 erhöhen. Das halbe Dutzend wurde dann in der 90. Spielminute durch Carl Spihlmann vollgemacht. Ein überzeugender Aufritt unserer zweiten Mannschaft, die ihren Aufwand endlich mal auch durch Tore belohnen konnte. Am kommenden Wochenende spielt unsere 2. Mannschaft zu Hause gegen den FV Neuthard 2. Hier gilt es die deutlich Hinspielniederlage wiedergutzumachen. Anpfiff der Begegnung ist um 13:00 Uhr.

Zeitgleich zum Spiel unserer zweiten Mannschaft, fand auch die Auswärtsbegegnung der 1. Mannschaft in Untergrombach statt. Es wurde weder an der Formation noch personell eine Änderung im Vergleich zur Vorwoche vorgenommen. Von den ersten Spielminuten an, war die Mannschaft um Kapitän „Nicolai Manz“ bemüht das Spielgeschehen zu bestimmen und den Gegner früh unter Druck zu setzten. Mit fortlaufender Spieldauer gelang das auch immer mehr und man hatte das Spiel unter Kontrolle und konnte sich auch schon die ein oder andere Torchance herausspielen. Der Gastgeber hatte speziell in der ersten halben Stunde aber auch gefährliche Aktionen vorzuweisen. In der 32. Spielminute konnte man dann durch einen wunderschönen Distanzschuss durch René Lahr das 1:0 erzielen. Direkt mit dem nächsten Angriff folgte das 2:0. Jannic Petri erzielte sein 12. Saisontor, nach einem perfekten Spielzug über die Außenbahn. Da man im Nachgang die vorhandenen Chancen nicht nutze, ging es mit dem 2:0 in die Halbzeitpause.