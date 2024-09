Erfolgreiche Aufholjagd von JFV Sophienhöhe

Eine starke Leistung zeigte Yannic Wisotski, der sich mit einem Doppelpack für CSV Düren U18/ U19 beim Trainer empfahl (2./34.). Finn Elias Pick musste nach nur 19 Minuten vom Platz, für ihn spielte Frediol Manjani weiter. Ehe der Referee Ramon Muris Joldic die Protagonisten zur Pause bat, traf Emanuel Galis zum 1:2 zugunsten von JFV Sophienhöhe (41.). CSV Düren U18/ U19 führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung. Manuel Schmeichel schickte Lucas Wild aufs Feld. Jan Awerin blieb in der Kabine. Mit dem Tor zum 3:1 steuerte Wisotski bereits seinen dritten Treffer an diesem Tag bei (50.). In der 76. Minute brachte Luca Sorin Lechner den Ball im Netz von CSV Düren U18/ U19 unter. Für die Gastgeber nahm das Match in der Schlussphase die bittere Wende. Jean Pierre Jerome Loyen drehte den Spielstand mit einem Doppelpack (81./85.) und sicherte JFV Sophienhöhe einen Last-Minute-Sieg. Es sprach beinahe alles dafür, dass er das Match gewinnen würde. Doch am Ende gab CSV Düren U18/ U19 die komfortable Führung aus den Händen und erlitt eine schmerzende Niederlage.

Nach zwei absolvierten Begegnungen nimmt CSV Düren U18/ U19 den ersten Platz in der Tabelle ein. In dieser Saison sammelte CSV Düren U18/ U19 bisher einen Sieg und kassierte eine Niederlage.

Im Tableau hatte der Sieg von JFV Sophienhöhe keine Auswirkungen, es bleibt bei Platz zwei.

