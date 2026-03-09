Erfolgreiche Achterbahnfahrt in Langewiesen

– Foto: Benno Ewigleben

Für die Elf von TSV-Trainer Christoph Albrecht endete die erste Dienstfahrt im Jahr 2026 erfolgreich. Sie konnte das umkämpfte Spiel mit 3:2 Toren für sich entscheiten und sich damit ihren zweiten Auswärtsdreier in der Saison sichern. Gastgeber FSV Gräfinau-Angstedt konnte sich also nicht für die knappe 1:2-Niederlage aus dem Hinspiel revanchieren und tritt nach diesem Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt auf der Stelle. Von hier aus gehen die besten Genesungswünsche an den FSV-Spielführer Oliver Risch, der sich am Anfang (9.) des Spieles schwer verletzt hatte - Achillessehne.

Auch im zweiten Akt schenkten sich beide Teams vor fast 100 Zuschauern nichts. Die Gastgeber investierten zunächst mehr und belohnten sich dafür. Am Spielstand änderte sich etwas, als Maurice Günschmann den 2:2-Spielstand erzielt hatte (68.). Das Spiel drohte nun aus Gästesicht zu kippen. Aber der Gastgeber hatte seine Rechnung ohne Janek Hegewald gemacht. Er markierte fünf Minuten später den 3:2-Siegtreffer, als die Bad Blankenburger einen Angriff mit Tempo sauber zu Ende spielten. Das Spiel mit einer hektischen Schlussphase, in der sich der gelbverwarnde Moritz Schauseil bei einer unnötigen Schubserei die Ampelkarte einfing, blieb bis zum Abpfiff von Schiedsrichter Justin Kirchhof spannend. Die Gäste brachten das Ergebnis auf der letzten Rille in das Ziel. Der TSV Bad Blankenburg durfte zu Recht nach einer starken Auswärtsleistung in Langewiesen jubeln.

Schon im ersten Spielabschnitt legten die Männer vom Hainberg mit einer engagierten Teamleistung den Grundstein für ihren Erfolg in Langewiesen. Flügel-Flitzer Jonas Körner brachte sein TSV-Team in der 37.Spielminute in Führung - 0:1. Der Gastgeber antwortete darauf mit dem Torerfolg von Maximilian Heinze - einem im Nachschuss verwandelten Strafstoß wegen Festhalten bei einem Standard (45.+2) - 1:1: Doch das war es vor der Halbzeitpause noch nicht; Janek Hegewald (45.+3) hatte noch einen Pfeil im Köcher und traf nach starker Vorarbeit durch Jonas Körner und Robert Krämer zu einem wichtigen Zeitpunkt zur erneuten TSV-Führung und markierte damit den 1:2-Halbzeitstand.