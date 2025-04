Erfolgreich mit Standards – Wildsteig/Rottenbuch besiegt Lenggries

In einer weitgehend ausgeglichenen Partie besiegte der FC Wildsteig/Rottenbuch den Lenggrieser SC mit 3:1. Ausgerechnet Standardsituationen, bisher nicht unbedingt das Erfolgsrezept der Gastgeber, trugen zum wichtigen Heimerfolg bei. „Wir wussten, dass Lenggries bei Ecken und Freistöße anfällig sind, deshalb haben wir das in der vergangenen Woche extra trainiert. Umso erfreulicher ist es, dass wir davon profitieren konnten“, sagte Trainer Fabian Lindauer. Sein FC-Kollege Martin Hennebach ergänzte: „Lenggries war der erwartet spielstarke Gegner, der uns gerade in der ersten Halbzeit sehr viel abverlangt hat.“