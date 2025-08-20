Erfolgreich gestaltetes Hardtwaldtreffen zum Rundenbeginn.

Mit einem knappen und bis zum Schluss umkämpften Auswärtserfolg beim Hardtwald-Nachbarn KIT SC ist der Karlsruher SV in die neue A-Klassensaison gestartet. Über die gesamte Spielzeit hinweg betrachtet war es ein ausgeglichenes und faires Kräftemessen, bei dem zumindest auch eine Punkteteilung möglich gewesen wäre. Den bärenstarken Auftritt der ersten halben Stunde mit der frühen Zweitoreführung konnten die Waldstädter gegen den später spielstarken Kreisliga-Absteiger erwartungsgemäß nicht über die volle Distanz aufrecht erhalten. Vor allem im zweiten Abschnitt sahen sie sich nach dem KIT-Anschlusstreffer überwiegend in die Verteidigerrolle gedrängt. Dennoch konnte die Anzahl aussichtsreicher Torchancen der Grün-Weißen aber in überschaubaren Grenzen gehalten wurden. Ein KIT-Missgeschick nahm schon kurz nach dem Anpfiff Auswirkung auf den Spielverlauf, als man sich in der Innenverteidigung vom anlaufenden Hassan Hout die Kugel klauen ließ. Seinen platzierten Flachschuss zum 0:1 konnte auch Goalie Norman Ladwig nicht mehr verhindern (4.). Wenig später überbrückte Robin Schempf mit einem Diagonalball auf Hout das gesamte Mittelfeld. Dessen Zuspiel (freilich erst nach Dribbling) nutzte der aufgerückte Philipp Werner 14 Meter vor der Kiste zu einem strammen Schuss ins Zentrum zum 0:2 (10.). Kurz nach dem Mittelanspiel schien indessen bereits der Anschluss fällig. Beim Abschluss von Jonas Langer aus sieben Metern musste KSV-Hüter Christian Becker jedoch schon eine Riesenparade zeigen, um den Einschlag zu verhindern (12.). Dessen ungeachtet dominierten die Nordsternler das Match klar und begeisterten mit sehenswerter Fußballkost. Hout und Michael Held verfehlten mit ihren Versuchen allerdings das Tor knapp (24.). Nach der Trinkpause fanden die Schützlinge von Markus Zörrer langsam besser in die Begegnung. Und nach einer halben Stunde setzte sich Simon Schimassek auf der rechten Angriffsseite durch und zog gefährlich dem KSV-Gehäuse entgegen. Leicht bedrängt traf er aber nur noch das Außennetz (30.). Der Versuch von Aaron Grommes aus 18 Metern bot dagegen weniger Torgefahr (38.). Fünf Minuten später köpfte Simon Constien einen Freistoßball auf das verwaiste KSV-Tor. In letzter Sekunde konnte Dennis Bäuerle mit seinem „schwachen“ Fuß das Spielgerät aber gerade noch akrobatisch von der Torlinie dreschen und den Treffer verhindern (43.). Dass der in die Pause mitgenommene Zwei-Tore-Vorsprung keine Sieggarantie sein sollte, war vorhersehbar. Dass das Anschlusstor aber schon wenige Minuten nach dem Seitenwechsel fiel, gab der Partie früher als erwartet eine nicht übersehbare Wende. Schimassek war auf rechts der nur gemächlich agierenden KSV-Abwehr ein weiteres Mal entwischt und gab mit einem neben dem Pfosten zum 1:2 einschlagenden Flachschuss seinem Team sichtbaren Auftrieb (49.). Zunächst verfehlte auf der anderen Seite allerdings noch Samir Frank mit einem 18-Meter-Schuss knapp das KIT-Gehäuse (56.). Kurz darauf fand der von Marco Bilic abgefeuerte Ball Aufnahme in den Armen des KSV-Hüters (62.). Danach beherrschten die aktiveren Jungs vom Campus über weite Strecken das Geschehen, während die Monteiro-Truppe nur noch mit langen Bällen aus der Abwehr operierte. Das Eindringen in gefährliche Räume konnten die KSC-ler jedoch bis in die Schlussphase hinein erfolgreich verhindern. Andererseits lief in der Offensive, abgesehen von einem harmlosen Versuch von Hout in der 89. Minute, so gut wie nichts. So blieb die Spannung bis zum Schlusspfiff erhalten und in der Nachspielzeit hätte der eher ungewollt an den Ball gekommene Jan Reinhard tatsächlich noch den Lucky Punch setzen können. Drei Meter vor dem KSV-Keeper fand er aber nicht mehr die nötige Kontrolle für einen gezielteren Abschluss (90.+2). So gesehen durften sich die Gäste über einen am Ende glücklichen Dreier freuen, während sich bei der Heimtruppe verständlicher Ärger über den verpatzten Saisonauftakt breit machte. Nun steht für den KSV das erste Saisonheimspiel gegen die Mannschaft vom FSSV an, die mit einem 2:1-Auftaktsieg gegen VSV Büchig aufhorchen ließ. Eine wiederum knifflige Angelegenheit also (Hans Dieter Brumm, Karlsruher SV).