Erfolglos bei den Himmelblauen

Die RWE-Elf startete mutig und konnte bereits früh erste Akzente setzen. In der 7. Minute hatte Obed Ugondu nach überragender Vorarbeit von Phillip Aboagye die Riesenchance zur Führung, setzte den Ball aus kurzer Distanz jedoch knapp 5m neben das Gehäuse – eine Szene, die sinnbildlich für den weiteren Spielverlauf stehen sollte.In der 24. Minute folgte ein weiterer guter Versuch: Benjika Caciel behauptete sich auf außen stark, über Umwege gelangte der Ball zu Phillip Aboagye, der flach abschloss – leider am kurzen Pfosten vorbei. Auf der Gegenseite blieb Keeper Lorenz Otto in der 22. Minute im Eins-gegen-Eins mit Seo der Sieger und bewahrte die Gäste vor einem frühen Rückstand. In der ersten Hälfte zeigte sich die Mannschaft von Fabian Gerber zu unkonzentriert und verliert vor allem im Halbfeld zu viele Bälle. Kurz vor dem Halbzeitpfiff dann nochmal die Chance für die Gäste. Nach einem Freistoß zappelt der Ball im Chemnitzer Tor, doch der Assistent hebt die Fahne hoch und entscheidet auf abseits. Die Partie war insgesamt ausgeglichen, beide Teams neutralisierten sich über weite Strecken im Mittelfeld. Trotz einiger kleinerer Unsicherheiten im Aufbauspiel der Erfurter Elf, blieb es zur Pause beim torlosen Remis.

Nach dem Seitenwechsel zeigten sich die Hausherren entschlossener und gingen in der 52. Minute in Führung. Nach einem Angriff über die rechte Seite brachte Damer den Ball scharf in die Mitte, wo Jongmin Seo zum 1:0 vollendete. Die RWE-Hintermannschaft war in dieser Szene nicht sortiert, der Gegentreffer fiel zu leicht. In der Folge verpassten wir es, zurück ins Spiel zu finden. Zwar ergaben sich einige wenige Möglichkeiten – etwa in der 76. Minute, als Benjika Caciel nach Vorarbeit von Phillip Aboagye aus zentraler Position abschloss, jedoch zu unplatziert blieb – doch insgesamt fehlte RWE die Durchschlagskraft im letzten Drittel. Die Vorentscheidung fiel in der 73. Minute: Nach einem flachen Schuss stocherte Niclas Erlbeck, der zunächst im Abseits stand, den Ball über die Linie. Trotz anfänglicher Abseitsanzeige entschied das Schiedsrichtergespann nach Rücksprache auf Tor – eine umstrittene, aber letztlich zählende Entscheidung: 2:0 für Chemnitz.

Späte Bemühungen ohne Ertrag

In der Schlussphase versuchten die Rot-Weißen noch einmal alles. Benjika Caciel und Pablo Santana Soares setzten sich in der 79. Minute stark durch, doch Maxime Langners Abschlussversuch landete im Toraus. Auch eine Reihe von Ecken und Hereingaben in den letzten Minuten führten zu nichts Zählbarem – zu oft fehlte die nötige Präzision oder Konsequenz im Abschluss. Symbolisch hierfür die letzte nennenswerte Szene in der 90. Minute: Maxime Awoudja köpfte einen Eckball an den Rücken von Adamczyk – bezeichnend für diesen gebrauchten Nachmittag.

Fazit: Eine bittere, aber letztlich verdiente Niederlage in Chemnitz. Trotz ordentlichem Start konnten die Blumenstädter nach dem Rückstand nicht mehr entscheidend zulegen. Chemnitz war ab der 50. Minute das dominantere Team, wir fanden offensiv zu selten die richtigen Mittel. Die Ungenauigkeiten im Passspiel und mangelnde Effizienz vor dem Tor verhinderten einen möglichen Punktgewinn.

Auch Erfurt' Cheftrainer Fabian Gerber sprach in der anschließenden Pressekonferenz davon, dass die drei Punkte für den Chemnitzer FC „klar gehen“. Er kritisierte, dass seine Mannschaft es in der zweiten Halbzeit nicht schaffte den Schalter umzulegen und die Abschlüsse technisch zu unsauber ausgeführt worden seien.

Nun gilt es, den Blick nach vorne zu richten. Am kommenden Samstag wartet mit dem VFC Plauen der nächste Heimspielgegner auf die Erfurter Jungs. Anstoß ist um 16:00 Uhr im Steigerwaldstadion,