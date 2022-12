Erfolg und Verjüngung im Einklang: "Wir sind auf einem guten Weg" Landesliga Mitte +++ Michael Elze blickt zufrieden auf sein erstes Halbjahr als Coach der SG Reppichau

Michael Elze hatte den Tagesablauf für den vergangenen Sonnabend schon selbstbewusst durchgeplant. „Wir wären nach Wittenberg gefahren, hätten die drei Punkte mitgenommen und mit unserer Weihnachtsfeier am Abend einen gelungenen Abschluss der Hinrunde gefunden“, erzählt der Trainer vom Fußball-Landesligisten SG Reppichau. Dann kam am späten Freitagabend aber doch die Nachricht, dass das letzte Hinrundenspiel bei Schlusslicht Grün-Weiß Piesteritz aufgrund des Winterwetters ausfällt.

Mittlerweile haben sich beide Vereine darauf geeinigt, dass die Partie am 25. Februar nachgeholt wird. Der Staffelleiter bot zwar auch einen Termin noch in diesem Jahr an, Elze aber lehnte ab, wollte seinen Spielern die geplante Pause bis Weihnachten geben, „da wir ja am 30. Dezember schon wieder mit dem Hallentraining beginnen“, verrät der 41-Jährige, der das Amt im Sommer übernommen hatte.

Sechs Siege in sechs Heimspielen

Trotz des ausgefallenen Spiels und geänderten Tagesablaufs, war die Stimmung auf der Weihnachtsfeier in Reppichau prima. Denn die erste Saisonhälfte kann als Erfolg gewertet werden. Sieben Siege gab es in elf Spielen, dazu ein Remis bei Verbandsliga-Absteiger Eintracht Elster. Mit 22 Punkten steht die SGR an Weihnachten auf Tabellenplatz vier und gehört damit zur Spitzengruppe der Liga. Als Spitzenmannschaft will Elze sein Team aber noch nicht bezeichnet wissen. „Davon sind wir noch entfernt. Wir sind auf einem guten Weg, aber das erste Ziel bleibt es, den Verjüngungsprozess weiter voranzutreiben“, sagt er. „Das ist uns in den vergangenen Monaten bereits richtig gut gelungen.“

Vor allen in den Heimspielen präsentierte sich sein junges Team stark, wie sechs Siege in sechs Partien belegen. „Da läuft alles entspannter. Die Abläufe stimmen, es kommt keine Hektik auf und die Atmosphäre treibt die Jungs zusätzlich an“, erklärt der Coach und hofft zugleich, dass seine Spieler das in Zukunft auch auswärts abrufen können. Allgemein sieht Elze den Verein „in einem Entwicklungsprozess. Da gibt es immer Baustellen zu beackern“, sagt er. „Nicht nur in der Rückrunde, sondern auch mit Blick auf die neue Spielzeit.“