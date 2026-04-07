Erfolg spricht Bände

– Foto: Rolf Weichbold

Die SG Rennertehausen/Battenfeld hat eine wichtige Personalentscheidung für die kommende Spielzeit getroffen: Spielertrainer Luca Meyer wird den Fußball-A-Ligisten auch in der Saison 2026/27 betreuen. Das teilte der Verein über seine sozialen Medien mit.

Mit der Verlängerung setzt die SG auf Kontinuität an der Seitenlinie. Meyer, der in der laufenden Saison mit der ersten Mannschaft noch ungeschlagen ist, genießt im Verein offenbar großes Vertrauen. Der Vorstand verbindet mit der weiteren Zusammenarbeit die Hoffnung auf eine erfolgreiche kommende Runde.

Für die SG Rennertehausen/Battenfeld ist die Entscheidung auch ein Signal der Stabilität. Der Verein hält damit an einem Trainer fest, der die Mannschaft nicht nur von außen anleitet, sondern als Spielertrainer auch auf dem Platz Verantwortung übernimmt.