„Erfolg sollte Aufwind geben" – Geiselbullach besiegt MTV München

Geiselbullachs Alessandro Einertshofer (am Ball). – Foto: Corinna Eichberger-Renneisen

„Dieser Erfolg sollte uns Aufwind und eine breite Brust geben“, sagte Spielertrainer Stefan Held nach dem 2:1 (2:0) des TSV Geiselbullach gegen den MTV München. Für Held war es ein verdienter Sieg – und einer, der im Abstiegskampf Wirkung entfalten könnte.

Die Gastgeber hatten über weite Strecken mehr Ballbesitz, standen stabil und kamen auch zu den besseren Chancen. „Wir hatten ein gutes Zweikampfverhalten, sind stabil gestanden“, lobte Held. Besonders wichtig: Den torgefährlichen Alexander Kaltner bekamen die Bullacher gut in den Griff. Der Ex-Profi blieb diesmal ohne weiteren Treffer und steht weiter bei 23 Saisontoren.