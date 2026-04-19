Erfolg in Mainz: Kickers Offenbach siegen mit 3:1

Die Kickers traten die Reise nach Mainz mit dem klaren Ziel an, den Schwung aus den letzten Partien mitzunehmen. In der Startformation vertraute Mark Zimmermann auf Torhüter Johannes Brinkies sowie die Feldspieler Ronny Marcos, Jayson Breitenbach, Kristjan Arh Cesen, Noel Knothe, Ouassim Karada, Sascha Korb, Keanu Staude, Jona Borsum, Ron Berlinski und Jelle Goselink. Von Beginn an entwickelte sich eine Partie, in der die Gäste die Spielkontrolle suchten und den TSV Schott Mainz früh unter Druck setzten.

Berlinski-Doppelschlag stellt die Weichen auf Sieg

Die Belohnung für die Offensivbemühungen folgte kurz vor dem Seitenwechsel. In der 41. Minute war es Ron Berlinski, der zum 0:1 traf. Die Erleichterung über die Führung war kaum verflogen, da schlugen die Kickers erneut zu: Wiederum bewies Ron Berlinski seine Kaltschnäuzigkeit und erhöhte in der 45. Minute auf 0:2. Mit diesem psychologisch wichtigen Doppelschlag ging es für die Offenbacher mit einer komfortablen Führung in die Kabinen.

Jona Borsum sorgt für die Vorentscheidung

Auch nach dem Wiederanpfiff ließen die Gäste keinen Zweifel daran, wer den Platz als Sieger verlassen würde. In der 60. Spielminute schraubte Jona Borsum das Ergebnis weiter in die Höhe. Mit dem Treffer zum 0:3 sorgte er für die Vorentscheidung.

Später Ehrentreffer der Gastgeber zur Ergebniskorrektur

In der Schlussphase der Begegnung kamen die Hausherren noch zu einem Erfolgserlebnis. Dennis De Sousa Oelsner gelang in der 88. Minute der Treffer zum 1:3. Dieser späte Gegentreffer änderte jedoch nichts mehr am Sieg der Gäste. Kickers Offenbach kontrollierte die verbleibende Spielzeit und brachte den zehnten Saisonsieg sicher über die Zeit, was die Mannschaft in der Tabelle auf den 13. Rang klettern lässt.

Blick auf das prestigeträchtige Derby gegen den FSV Frankfurt

Mit nun 38 Punkten und einer ausgeglichenen Torbilanz von 48:48 Toren blicken die Kickers optimistisch auf die kommende Aufgabe. Bereits am Mittwoch, 22.04.2026, wartet ein echtes Highlight auf die Fans am Bieberer Berg. Um 19 Uhr empfängt der OFC den FSV Frankfurt. Das Duell gegen den Tabellenvierten verspricht zusätzliche Brisanz und die Chance, den positiven Trend der letzten Wochen weiter fortzusetzen.