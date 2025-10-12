Erfolg in Lohne bringt JFV A/O/B/H/H ins Viertelfinale gegen Hannover

Die U19 des JFV A/O/B/H/Heeslingen hat das Viertelfinale im Niedersachsenpokal erreicht. Der Regionalligist gewann am Samstag verdient bei BW Lohne mit 2:1 (0:0). Beide Gästetore erzielte Fabian Meyer.

Hannover kann kommen. Wie schon in der vergangenen Saison trifft der JFV nach diesem 2:1-Erfolg in Lohne im Pokal-Viertelfinale auf den Nachwuchs des Zweitligisten. „Dieses Highlight-Spiel haben sich die Jungs nach den starken Leistungen der letzten Wochen auch verdient“, so Co-Trainer des JFV Nico Speer.

Eine Woche nach der unglücklichen 3:4-Niederlage im DFB-Pokal gegen die Stuttgarter Kickers zeigte der Regionalligist erneut eine starke Leistung und bestimmte gegen einen sehr defensiv auftretenden Gegner weite Strecken der Begegnung. „Wir hatten insgesamt sehr viel Ballbesitz, haben aber in der ersten Halbzeit noch zu langsam gespielt, konnten uns nur wenige Chancen herausspielen“, so Speer.

Das sollte sich im zweiten Abschnitt ändern. Der starke Fabian Meyer brachte den JFV nach Vorlage von Lenn Pauly kurz nach der Pause in Führung. In der Folgezeit konnten sich die Gäste eine ganze Reihe von Möglichkeiten herausspielen und es war schließlich erneut Meyer, der – freigespielt von Rasmus Bahr – das 2:0 für die Gäste erzielen konnte.

Den Gastgebern gelang kurz vor Schluss nach einem umstrittenen Handelfmeter das Anschlusstor.