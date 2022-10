Erfolg im Topspiel gegen den FV Obereichstätt

Am heutigen Mittwoch, den 26.10.2022 trafen der Spitzenreiter FV Obereichstätt und die drittplatzierten SC Regensburg Frauen im Abendspiel an der Alfons-Auer-Straße aufeinander. Es handelte sich um das nachgeholte Meisterschaftsspiel des 4. Spieltags der Landesliga Süd.

Die Obereichstätterinnen konnten alle bisherigen 6 Spiele für sich entscheiden und auch die SC Mädels hatten mit vier Unentschieden und zuletzt drei Siegen in Folge vor der Begegnung noch kein Match verloren.

Knapp 50 Zuschauer*innen kamen in der ersten Halbzeit der Partie in den Genuss zweier richtig gut fußballspielenden Teams. Die Regensburgerinnen hatten in den ersten 45. Minuten deutlich mehr vom Spiel und ließen nur wenige Vorstöße der FV Obereichstätt Frauen zu.

In Spielminute 24 fasste sich Carla Hüttner ein Herz und traf mit einem Torschuss aus der Distanz zum 1:0 für die Gastgeberinnen. Nur 9 Minuten später, verwandelte Anna-Sophia Kopernik einen wuchtig geschossenen Ball aus der zweiten Reihe zum 2:0 Halbzeitstand.

Das Ergebnis zum Seitenwechsel spiegelte die Kräfteverhältnisse des ersten Abschnitts wider. Denn sowohl Obereichstätt konnte vereinzelt durch die Regensburger Abwehrreihe spielen und hatte wenig Glück beim Abschluss als auch die Sportclub Frauen hatten Möglichkeiten, noch höher in Führung zu gehen.

Das Match verlor in der zweiten Hälfte nur wenig seiner spielerischen Klasse, wenngleich die zweiten 45 Minuten mit zunehmender Dauer zu einem kämpferischen und offenen Schlagabtausch wurden. Der FV Obereichstätt wollte mit aller Kraft den Anschlusstreffer erzielen und lief vehement an. Der Sportclub ließ sich etwas mehr in die eigene Hälfte drücken und verlagerte sich auf das Verteidigen der 2:0 Führung. Dadurch erlangten die Obereichstätterinnen im Mittelfeld die Oberhand und hatten in Abschnitt Zwei die ersten Bälle viel besser in Besitz als die Regensburgerinnen.