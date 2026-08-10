Erfolg im ersten Testspiel

– Foto: fce

Unter der neuen Trainerführung stand heute das erste Testspiel der neuen Saison 2026 / 2027 auf dem Programm. Gegen die U16 der Frauen des Grasshoppers Club Zürich wollte man die, in der relativ kurzen Sommervorbereitungszeit, gezeigten Einblicke auf das Feld bringen.

Alle, auch die zahlreich erschienen Zuschauer (Herzlichen Dank dafür) waren gespannt, wie sich das Frauenteam präsentieren würde.

Vor dem Spiel hatte der neue Trainer des FC Effretikon, Marzio Nespoli, auf einige Dinge sehr grossen Wert gelegt und wollte dies im Spiel auch von jeder einzelnen Spielerin sehen.

Mit GC U16 präsentierte sich eine junge Mannschaft, die sehr viel Talent, Spielwitz, Einsatz und auch körperlich durchaus mithalten konnte, auf dem Eselriet.

Pünktlich um 11.30 Uhr pfiff der Schiedsrichter das Spiel an. Das Spiel wurde unter grosser Hitze für beide Teams gespielt. Es entwickelte sich aber ein gutes Spiel, bei dem beide Teams spielerisch gute Aktzente setzen konnten. Der FC Effretikon versuchte die ersten taktischen Vorgaben umzusetzen und teilweise gelangen wirklich gute und interessante Spielzüge. Ob offensiv oder defensiv hielt man gegen ein starkes GC gut mit. Die Führung durch Breindl in der 27. Spielminute (Assist Frieden) war entsprechend auch nicht unverdient.

Nach einem Hydration-Break und einigen Chancen hüben wie drüben ging es mit dem 1:0 für den FC Effretikon in die Pause.

In der Halbzeit wurde fleissig gewechselt, so dass alle Ihren wohlverdienten Einsatz bekommen würden. Kurz nach der Halbzeit drückte GC auf das Gaspedal und die neu formierte Verteidigung des FC Effretikon würde überrascht. GC konnte in der 47. Spielminute zum 1:1 ausgleichen.

Der FC Effretikon versteckte sich nicht und suchte erneut den Führungstreffer. Durch Einsatz und Spielzüge wurden Chancen kreiirt. Eine solche Chance führte in der 55.Spielminute zur 2:1 Führung durch Breindl.

Nun machte sich die Hitze bei beiden Teams bemerkbar. Teilweise führten Fehlpässe zu Chancen für den Gegner, welcher aber von beiden Torhütern abgeblockt wurden.

GC wurde nun offensiver und ermöglichte dem FC Effretikon nun diverse Umschaltmomente, welche teilweise kläglich verschossen wurden.

In der 70.Spielminute konnte sich der FC Effretikon in der Spielhälfte von GC festsetzen. Frieden fasste sich ein Herz und bezwang den gegnerischen Torhüter zum 3:1.

Beide Teams spielten weiterhin nach vorne und auch in der Schlussphase wurde es nicht langweilig.

Fazit zum Spiel:

Für das erste Spiel wurden die gewünschten Punkte sehr gut umgesetzt. Der Einsatz jeder einzelnen Spielerin war sehr gut. Es gab sehr viel positives, wie auch Dinge, bei denen es noch grosses Potential nach oben gibt.

Das erste «offizielle» Spiel findet am 16.August statt. Der FC Effretikon wird in der 1.Cuprunde auf den FF Züri Unterland treffen.

Das Spiel findet um 13.15 Uhr in Glattfelden statt.

Herzlichen Dank an alle Besucher und wir freuen uns, Euch am obigen Cupspiel willkommen heissen zu dürfen.

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