Erfolg im ersten Spiel seit drei Jahren: TSV Neuried II besiegt Gehörlose Bergfreunde München Verstärkter TSV Neuried II jubelt

Neuried – Am Sonntag setzte sich das Bezirksliga-Team von Trainer Kagan Brinkwirth gegen die Futsaler der Gehörlosen Bergfreunde München mit 5:2 (1:1) durch. Da der eigentlich vorgesehene Gegner, der SV-DJK Taufkirchen, nicht hatte antreten können, sprangen die Gäste ein – obwohl sie bereits am Vortag ein Spiel beim TSV 1865 Murnau bestritten hatten.

Brinkwirth zollte dem Gegner für dessen kurzfristige Zusage Respekt und zeigte sich begeistert von einem „sehr fairen Spiel“. Die Partie verlief lange ausgeglichen. Die Bergfreunde gingen nach 14 Minuten in Führung, Neuried glich aber im direkten Gegenzug durch Djamal Aboulaye aus. Nach dem Seitenwechsel blieb es weiterhin eng, doch dank mehrerer abgefälschter Schüsse setzten sich die Grün-Weißen am Ende durch und bejubelten einen gelungenen Saisonauftakt. Neben Aboulaye trugen sich mit Denys Karmazyn, Erik Martori und Pavlo Stohniienko (2) drei Leihgaben aus dem Regionalliga-Team des TSV in die Torschützenliste ein. Das nächste Bezirksliga-Spiel ist für Neurieds Reserve am 28. Januar bei Tabellenführer Murnau angesetzt. (te)

TSV Neuried II – Gehörlose Bergfreunde 5:2 (1:1)