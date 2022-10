Erfolg gegen den FC Effretikon II 4. Liga, Gruppe 9: Kollbrunn-Rikon - Effretikon II

Donnerstagabend, Flutlicht und viele Zuschauer. Alles was das Fussballerherz begehrt.

Die jungen Tösstaler empfingen den FC Effretikon II, welche bis anhin unglücklich gestartet sind und erst 3 Punkte aufweisen konnte. Es gilt aber anzumerken, dass alle vier bisherigen Spiele gegen Spitzenmannschaften der Gruppe stattfanden.

Der FC Kollbrunn-Rikon stellte sich auf ein Geduldsspiel ein und so kam es auch. Der Gegner stand sehr tief in der eigenen Hälfte und das Heimteam hatte gefühlt 75% Ballbesitz. In der 22. Minute war die Lücke endliche vorhanden und Robin Wüst konnte auf Zuspiel von Raphael Gross zur Führung einschiessen.

Das Spielgeschehen änderte sich aber nicht gross. Der FC Kollbrunn-Rikon weiterhin mit viel Ballbesitz, aber wenigen Chancen. In der 37. Minute ergab sich eine Konterchance für die Tösstaler, welcher Diego Teixeira Cruz nach magistralen Zuspiel von Aluia verwertete. Dies war Texeira's erstes Tor für das Fanionteam.

Mit dem Spielstand von 2-0 ging es in die Halbzeit.