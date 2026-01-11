„Erfolg gegen Chancenlosigkeit eintauschen?“ – Lochmann über Wechsel

Die Winterpause in der Landesliga Nord bringt Bewegung – auch abseits des Platzes. Victor Lochmann, ehemaliger Spieler von Viktoria Potsdam, ordnet die Abgänge von Jeff Salpeter und Tim Steuk zum Werderaner FC ein. Zwischen sportlichem Erfolg, persönlichen Gründen und strukturellen Realitäten spricht Lochmann über nachvollziehbare Motive, Risiken für Viktoria und die Chancen der beiden Spieler bei ihrem neuen Verein.

Victor Lochmann: Hallo! Ja, Viktoria Potsdam erfüllt absolut das Soll, das man von der Mannschaft erwartet hat. Ich wäre ehrlich gesagt auch gerne geblieben – wer möchte nicht gerne den erwarteten Erfolg mit einfahren? Bei mir gab es jedoch innerfamiliäre/gesundheitliche Probleme meines Vaters, der nicht in Berlin bzw. Potsdam lebt. Zudem hat sich meine eigene Lebenssituation verändert: Ich lebe und arbeite auch nicht mehr in Berlin oder Potsdam.

FuPa: Hallo Victor, wie geht es dir? In der Landesliga Nord ist Winterpause, und dein Ex-Klub Viktoria Potsdam führt die Tabelle souverän an. Warum bist du nicht mehr dabei?

Victor Lochmann: Aktuell bin ich mit zwei Vereinen im Gespräch, die Interesse an mir haben. Warten wir es ab – am Ende muss einfach die Chemie stimmen.

FuPa: Bei Viktoria Potsdam gab es zur Winterpause bekannte Abgänge: Jeff Salpeter und Tim Steuk. Wie bewertest du diese Wechsel?

Victor Lochmann: Das sind definitiv zwei gute Spieler, die den Verein verlassen. Jeff hatte zwar nur sechs Einsätze in der Hinrunde, hat dabei aber fünf Tore erzielt – das ist eine sehr gute Quote. Tim Steuk kam nur auf einen Einsatz, was natürlich sehr wenig ist. Die genauen Gründe kenne ich nicht, aber die geringe Anzahl an Spielen zeigt, dass es offenbar schon Hinderungsgründe für regelmäßige Einsätze gab.

FuPa: Stellt das aus deiner Sicht ein Risiko für Viktoria Potsdam dar?

Victor Lochmann: Eher nein. Bei Tim Steuk, der nur einmal eingesetzt wurde, würde ich sogar sagen: gar nicht. Bei Jeff Salpeter schon eher, aber die Mannschaft ist insgesamt breit und gut genug aufgestellt, um das aufzufangen. Außerdem kann es ja gut sein, dass noch ein Neuzugang dazukommt, der Jeff ersetzt.

FuPa: Glaubst du, dass die Brandenburgliga der ausschlaggebende Faktor war – also der Reiz, bereits jetzt eine Liga höher zu spielen?

Victor Lochmann: Das glaube ich persönlich nicht und es würde mich sogar sehr wundern. Sie hätten mit Viktoria Potsdam ja sehr wahrscheinlich in der kommenden Saison ohnehin in der Brandenburgliga gespielt. Ich persönlich würde den aktuellen „Hype“ und den sportlichen Erfolg bei Viktoria Potsdam nicht gegen die Chancenlosigkeit eines im Mittelfeld der Brandenburgliga dümpelnden Vereins eintauschen. Wahrscheinlicher sind andere Gründe wie Familie oder Beruf. Genau diese Situation war übrigens auch ein Grund dafür, warum ich damals den FSV Bernau verlassen habe.

FuPa: Wenn wir schon bei früheren Vereinen sind: Wie siehst du die aktuelle Entwicklung beim FSV Union Fürstenwalde (Brandenburgliga) und den Sechs-Punkte-Abzug?

Victor Lochmann: Ich verfolge den FSV sehr genau. Ich habe dort in der Oberliga sehr gerne gespielt, war Mannschaftskapitän und habe mich über den aktuell guten Tabellenplatz gefreut. Dass dieser nun durch den Sechs-Punkte-Abzug verloren ging, finde ich extrem unglücklich. In Bezug auf die Motivation der Spieler halte ich das für sehr problematisch. Die Organisation der Schiedsrichter ist Aufgabe der Vereinsverwaltung bzw. des Präsidiums, bestraft werden am Ende aber die Spieler, denen ihre hart erarbeiteten Leistungspunkte abgezogen werden. Da wäre ich als Spieler sicher auch sehr verärgert. Ich hoffe, dass es für den FSV Union Fürstenwalde eine gute und faire Lösung gibt.

FuPa: Zurück zum Werderaner FC: Was traust du Jeff Salpeter und Tim Steuk dort sportlich zu?

Victor Lochmann: Beide können dem Werderaner FC definitiv helfen. Jeff bringt Torgefahr und Erfahrung mit, Tim ist ein Spieler mit Potenzial, der bei regelmäßigem Einsatz seinen Wert zeigen kann. Entscheidend wird sein, wie schnell sie integriert werden und ob die Erkenntnis der "Ziellosigkeit" zur Tabellenspitze in dieser Saison sich mental nicht negativ auswirkt.

FuPa: Danke dir, Victor. Hören wir, wie es persönlich weitergeht bei Dir? Wird es nochmal ein Club in Brandenburg?

Victor Lochmann: Vielen Dank! Ich halte euch auf dem Laufenden und werde berichten. Ansonsten soll man nie "nie" sagen.