Erfolg durch Kontinuität FC Leschede III setzt weiter auf Kontinuität, gesamtes Team bleibt zusammen

– Foto: FC 47 Leschede

Die im Sommer 2024 neu gegründete 3. Mannschaft des FC Leschede überzeugt nicht nur sportlich, sondern auch organisatorisch. Trainer, Betreuer und kompletter Kader haben für die kommende Saison zugesagt, zusätzlich rückt Jörn Roling in den Betreuerstab auf.

Stabile Entwicklung nach Aufstieg Wer hätte das gedacht? Die 3. Mannschaft des FC Leschede, erst im Sommer 2024 gegründet, schlägt sich weiterhin hervorragend. Nach dem Aufstieg läuft es auch in der neuen Spielklasse, der 3. Kreisklasse Emsland Süd, rund. Zur Winterpause belegt das Team einen guten siebten Tabellenplatz und das bei teilweise drei weniger absolvierten Spielen als die Konkurrenz.

Maßgeblichen Anteil daran hat das Trainer- und Betreuerteam um Michael Timmer, Marius Scheffer, Niklas Dambon und Alexander Keutz, das für eine sehr gute Stimmung innerhalb der Mannschaft sorgt. Jörn Roling verstärkt den Betreuerstab

Umso erfreulicher ist die Nachricht, dass das komplette Trainer- und Betreuerteam auch in der kommenden Saison zusammenbleibt. Zusätzlich rückt mit Jörn Roling Unterstützung aus dem aktuellen Kader in den Betreuerstab auf. Roling beendet im Sommer seine aktive Laufbahn und wird dem Team künftig in allen Belangen als Betreuer zur Seite stehen. Auch aus Spielersicht gibt es positive Signale: Alle aktuellen Akteure der Dritten haben ihre Zusage für die Saison 2026 gegeben. Damit ist die Mannschaft sowohl für die Rückrunde als auch für die kommende Spielzeit bestens aufgestellt.