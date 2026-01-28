Erfolg durch Kontinuität

Die im Sommer 2024 neu gegründete 3. Mannschaft des FC Leschede überzeugt nicht nur sportlich, sondern auch organisatorisch. Trainer, Betreuer und kompletter Kader haben für die kommende Saison zugesagt, zusätzlich rückt Jörn Roling in den Betreuerstab auf.
Stabile Entwicklung nach Aufstieg
Wer hätte das gedacht? Die 3. Mannschaft des FC Leschede, erst im Sommer 2024 gegründet, schlägt sich weiterhin hervorragend. Nach dem Aufstieg läuft es auch in der neuen Spielklasse, der 3. Kreisklasse Emsland Süd, rund. Zur Winterpause belegt das Team einen guten siebten Tabellenplatz und das bei teilweise drei weniger absolvierten Spielen als die Konkurrenz.
Maßgeblichen Anteil daran hat das Trainer- und Betreuerteam um Michael Timmer, Marius Scheffer, Niklas Dambon und Alexander Keutz, das für eine sehr gute Stimmung innerhalb der Mannschaft sorgt.
Jörn Roling verstärkt den Betreuerstab
Umso erfreulicher ist die Nachricht, dass das komplette Trainer- und Betreuerteam auch in der kommenden Saison zusammenbleibt. Zusätzlich rückt mit Jörn Roling Unterstützung aus dem aktuellen Kader in den Betreuerstab auf. Roling beendet im Sommer seine aktive Laufbahn und wird dem Team künftig in allen Belangen als Betreuer zur Seite stehen.
Auch aus Spielersicht gibt es positive Signale: Alle aktuellen Akteure der Dritten haben ihre Zusage für die Saison 2026 gegeben. Damit ist die Mannschaft sowohl für die Rückrunde als auch für die kommende Spielzeit bestens aufgestellt.
Facebook fühlt sich an wie Altherren-Liga auf schwerem Boden, Instagram ist eher wie ein ausverkauftes Derby: Gedränge, Geschubse, kaum Platz zum Atmen und ständig hängt dir jemand am Trikot.
Aber du willst trotzdem wissen, was im Emsländer Amateurfußball und darüber hinaus so los ist? Wer stolpert, wer zaubert, wer Geschichten schreibt, die sonst keiner erzählt?
Dann denk wie ein schlauer Sechser: keine Harakiri-Dribblings, kein Stress - spiel den einfachen, genialen Pass.
Folg einfach unserem WhatsApp-Kanal! Da bekommst du alles direkt auf den Fuß: Lokalsport pur, keine Social-Media-Grätschen, null Gelaber, dafür jede Menge Herzblut, Emotionen und Provinzfußball zum Verlieben.