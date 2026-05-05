 2026-04-29T13:32:52.058Z

Allgemeines

Erfolg des TSV Gau-Odernheim gründet auf vielen Faktoren

Dass der TSV Gau-Odernheim in der Oberliga für Furore sorgt, hat viele Gründe +++ Die wichtigsten sind die DNA des Vereins und die Trainerqualitäten

von Claus Rosenberg · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser
Florian Diel führte den TSV Gau-Odernheim in der vergangenen Saison in die Oberliga. Nun verteidigte er mit seiner Mannschaft diesen Status. Und er bleibt am Petersberg.
Florian Diel führte den TSV Gau-Odernheim in der vergangenen Saison in die Oberliga. Nun verteidigte er mit seiner Mannschaft diesen Status. Und er bleibt am Petersberg. – Foto: Michael Wolff - Archiv

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Gau-Odernheim. Was beim TSV Gau-Odernheim in den zurückliegenden Jahren passierte, ist aller Ehren wert. Der Verein schwimmt auf einer Erfolgswelle und die trägt weiter, als die kühnsten Optimisten Anfang der 20er erwartet hätten. Und die Mannschaft um den herausragenden, weil höchst akribisch und kreativ arbeitenden Trainer Florian Diel straft tatsächlich alle Lügen, die das Erfolgsgeheimnis auf kleinem Nenner zuspitzen wollten.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Allgemeiner Zeitung und Wormser Zeitung.

Der Glaube versetzt Berge

Diel und das Team haben bewiesen, dass der Erfolg nicht auf dem kleinen Kunstrasen, nicht auf einem Ausnahme-Fußballer namens Fabio Moreno Fell oder auf der Qualität des treuen und zuverlässigen Abwehrchefs Jakob Friedrich gründet. Dass die Petersberger in ihre zweite Oberliga-Saison gehen werden, hat indes viele Gründe. Der wichtigste ist der Geist, das Kämpferherz. Der Glaube, Berge versetzen zu können und diese DNA, inzwischen seit Jahrzehnten mit wechselndem Personal unter Anleitung hervorragender Trainer, Woche für Woche auf den Platz zu tragen.

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Bei aller Begeisterung für die Leistung sollte man jedoch mit historischen Vergleichen vorsichtig sein. Die Oberliga ist heute fünftklassig. 96/97, als RWO Alzey in dieser Liga spielte, war sie noch viertklassig. Der Wartbergklub bleibt aus dieser Perspektive der erfolgreichste Verein im Kreis Alzey. Zumindest noch.