Erfolg des TSV Gau-Odernheim gründet auf vielen Faktoren

Diel und das Team haben bewiesen, dass der Erfolg nicht auf dem kleinen Kunstrasen, nicht auf einem Ausnahme-Fußballer namens Fabio Moreno Fell oder auf der Qualität des treuen und zuverlässigen Abwehrchefs Jakob Friedrich gründet. Dass die Petersberger in ihre zweite Oberliga-Saison gehen werden, hat indes viele Gründe. Der wichtigste ist der Geist, das Kämpferherz. Der Glaube, Berge versetzen zu können und diese DNA, inzwischen seit Jahrzehnten mit wechselndem Personal unter Anleitung hervorragender Trainer, Woche für Woche auf den Platz zu tragen.

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Bei aller Begeisterung für die Leistung sollte man jedoch mit historischen Vergleichen vorsichtig sein. Die Oberliga ist heute fünftklassig. 96/97, als RWO Alzey in dieser Liga spielte, war sie noch viertklassig. Der Wartbergklub bleibt aus dieser Perspektive der erfolgreichste Verein im Kreis Alzey. Zumindest noch.